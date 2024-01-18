12 лучших украинских фильмов и сериалов, которые можно смотреть на YouTube

Молодая

История разворачивается вокруг Ольги, которой уже 40 по паспорту, но не по душе. В один момент она неожиданно прощается со своей привычной семейной жизнью и должна двигаться дальше самостоятельно.

Оля встречает в баре настоящую любовь и с этого момента ее жизнь переворачивается на 180 градусов, она влюблена, работает мечты и новых подруг. Но есть нюанс, она должна лгать всем вокруг свой возраст. Раскроется ли ложь главной героини?

Успеть до 30

Жизнь этих трех красавиц, жизнь которых переплетается в одном из столичных баров, не идеальна. У каждой из них есть свои проблемы и желания. Однажды они встречают свой День рождения в баре и с тех пор обещают успеть до 30 воплотить все мечты.

Ох, даже сложно поверить, в какие приключения попадают эти три девицы, лучше на это посмотреть, тем более что главные герои очень привлекательны актрисы.

Председатель

Этот сериал рассказывает историю молодого и амбициозного студента, который спорит с самим ректором, что он сможет стать председателем любого поселка и сделать в нем достойные и современные условия для проживания.

Это рискованное решение подтягивает и друзей Антона. Вся амбициозная троица отправляется в деревню, но что же там их ждет?

Кофе с кардамоном

Романтическая история, которая разворачивается вокруг молодой украинки Анны и зрелым польским шляхтичем, разворачивающимся во Львове XIX века во времена "Весны народов".

Лента снята по мотивам романа львовской писательницы Наталии Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Она полна романтики, адреналина и настоящей любви, которой ничего не страшно.

Справедливость

Сериал раскрывает проблемы родителей и детей. В центре сюжета появляется юная Надя Матвиенко, всю свою жизнь находившаяся под гиперопекой влиятельных родителей. Ее жизнь находится под контролем отца. Она учится в музучилище по классу фортепиано. Впоследствии собирается замуж за знатного мужа из достойной семьи, которого ей выбрал отец. Однако сама Надя не чувствует ничего, кроме страданий.

Девчата

Романтический мини-сериал, рассказывающий историю трех подруг Кати, Вики и Инны. По сюжету их объединяет только одно - сплошное чувство одиночества. В один момент девушки решают найти свою любовь в приложении для знакомств и вписываются в настоящие авантюры.

Женский врач. Новая жизнь

Сериал рассказывает о талантливом и профессиональном акушере-гинекологе Михаиле Гончаре, который был вынужден переехать в Киев из Северодонецка. Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российских обстрелов, как и дом Михаила.

Он с дочерью начинает совершенно новую жизнь в столице, где встречает старых друзей, новую любовь и кучу проблем.

Влюби меня, если сможешь

Сюжет сериала закручивается вокруг молодого человека, у которого возникает идея, как быстро и легко подделать деньги. В его планах создать прибыльный, но нелегальный бизнес и для этого необходимы все условия. Но любовь становится преградой к большим деньгам путем обмана.

Связь

Сюжет сериала разворачивается во время войны. 24 февраля, когда все украинцы решают, остаться дома или уехать за границу ради безопасности.

Это история об выключении света, о взрывах, об общении на расстоянии. И главное - о безудержном оптимизме и жизнерадостности украинцев. В каждой серии зритель будет следить за историями четырех семей из разных городов Украины, разведенных войной.

Соседка

В центре сюжета предстает ярый холостяк Петр, поспоривший со своим лучшим другом, который сможет прожить месяц с чужой женщиной под одной крышей. Так в его квартире появляется Вероника – умная и характерная учительница музыки, только что ушедшая от мужа-тирана с двумя детьми.

Новогодний кувырком

Это современная и очень добрая, лирическая история о том, как важно честно и откровенно осознавать свои подлинные желания и действовать, чтобы они стали реальностью.

Новогодняя смена

Главным героем становится лейтенант полиции Остап Мазур, который в канун новогодних праздников отправляется на дежурство с напарником и будущим зятем Юрием Богдановичем Коваленко.

На самом деле мужчинам непросто найти общий язык, потому что Богданович категорически против, чтобы его красавица-дочь Лана выходила замуж за полицейского, к тому же он уверен, что Остап ее недостоин. Но Лана попадает в беду.