12 коротких загадок, відповіді на які можуть дати лише найкмітливіші
Загадки завжди привертали увагу та розбурхували уяву. І багато людей із задоволенням та завзяттям готові вирушати в інтелектуальну подорож, де можна випробувати свою кмітливість та логіку.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 12 простих загадок, відгадати які зможуть лише найвинахідливіші. Готові прийняти виклик і довести гостроту свого розуму? Тоді - поїхали!
Цікаві короткі загадки
1. Що може жити на папері, але помре у воді?
2. Поклади мене на бік - і я стану всім. Розділи мене навпіл, і я стану нічим. Що я таке?
3. Що знаходиться у центрі Торонто?
4. Чоловік кличе свого собаку з протилежного берега річки. Собака перетинає річку, зовсім не змочившись. Як таке можливо, якщо пес не користувався ані мостом, ані човном?
5. Якщо мене кинути, я обов'язково розіб'юся, але якщо мені усміхнутися - усміхнусь у відповідь. Що я таке?
6. Щобільше їх робиш - то більше залишаєш позаду. Що це?
7. Що йде через міста й поля, але ніколи не рухається?
8. Діалог. - Вона червона? - Ні, чорна. - А чому вона зараз біла? - Бо ще зелена. Про що йдеться?
9. Яке слово починається із трьох літер "к" і закінчується однією "о"?
10. Що подорожує світом, залишаючись у кутку?
11. Є у зуба і в дерева. Що це?
12. Що може вказувати у будь-якому напрямку, але не може досягти пункту призначення самостійно?
Люди люблять розгадувати загадки (ілюстративне фото: pixabay.com)
Відповіді на загадки
- Вогонь
- Цифра 8
- Літера "о"
- Річка замерзла, тому пес просто перейшов на інший берег по льоду
- Дзеркало
- Кроки
- Дорога
- Смородина
- Трико
- Марка
- Корінь
- Палець
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