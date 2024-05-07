12 коротких загадок, ответы на которые могут дать только самые сообразительные

Загадки всегда привлекали внимание и будоражили воображение. И многие с удовольствием и рвением готовы отправляться в интеллектуальное путешествие, где можно испытать свою сообразительность и логику.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 12 простых загадок, отгадать которые смогут только самые сообразительные. Готовы принять вызов и доказать остроту своего ума? Тогда - поехали!

Интересные короткие загадки

1. Что может жить на бумаге, но умрет в воде?

2. Положи меня на бок - и я стану всем. Раздели меня пополам, и я стану ничем. Что я такое?

3. Что находится в центре Торонто?

4. Мужчина зовет свою собаку с противоположного берега реки. Собака пересекает реку, совсем не намокнув. Как это возможно, если пес не пользовался ни мостом, ни лодкой?

5. Если меня бросить, я обязательно разобьюсь, но если мне улыбнуться - улыбнусь в ответ. Что я такое?

6. Чем больше их делаешь - тем больше оставляешь позади. Что это?

7. Что идет через города и поля, но никогда не двигается?

8. Диалог. - Она красная? - Нет, черная. - А почему она сейчас белая? - Потому что еще зеленая. О чем идет речь?

9. Какое слово начинается с трех букв "к" и заканчивается одной "о"?

10. Что путешествует по миру, оставаясь в углу?

11. Есть у зуба и у дерева. Что это?

12. Что может указывать в любом направлении, но не может достичь пункта назначения самостоятельно?

Люди любят разгадывать загадки (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ответы на загадки