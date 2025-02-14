12 фраз, які зміцнюють шлюб і роблять стосунки щасливішими

"Я тебе люблю"

Прості, але найважливіші слова. Не чекайте особливого моменту - кажіть їх просто так, щиро, кожного дня.

"Дякую тобі"

"Подяка за великі й маленькі речі показує, що ви цінуєте партнера. Це може бути навіть за звичайну чашку чаю або тепле слово в потрібний момент", - пояснює експерт.

"Ти для мене важливий/важлива"

Коли люди живуть разом довго, їм здається, що це й так очевидно. Але партнерові важливо чути, що він не просто поруч, а має значення.

"Мені добре з тобою"

Це більше, ніж "я тебе люблю". Це про те, що ви не просто кохаєте, а ще й насолоджуєтеся спільним часом.

"Як ти себе почуваєш?"

Щира зацікавленість у стані партнера показує, що ви не лише разом, а й уважні одне до одного.

"Я розумію тебе"

"Почуття, що тебе чують і розуміють, - одна з головних складових щасливих стосунків. Навіть якщо ви не погоджуєтесь із партнером, визнайте його емоції", - наголошує коуч.

"Я тобі довіряю"

Довіра - це фундамент шлюбу. Ці слова зміцнюють упевненість у тому, що ви команда.

"Ти дуже важливий/важлива для мене"

Люди хочуть знати, що їх не просто кохають, а що їхня присутність робить життя партнера кращим.

"Я тобою пишаюся"

Кожному приємно знати, що його досягнення помічають і цінують. Навіть якщо це маленька перемога, скажіть про це.

"Мені з тобою легко"

"Це означає, що ви можете бути собою, не боячись осуду чи непорозуміння", - каже фахівець.

"Давай зробимо щось разом"

Спільні враження та час, проведений удвох, - ось що зміцнює стосунки.

"Я завжди на твоєму боці"

У стосунках важливо знати, що навіть у складні часи вас підтримають і зрозуміють.

"Не соромтеся говорити про свої почуття. Адже слова - це той інструмент, який може зробити ваш шлюб щасливішим кожного дня", - резюмує Віталій Курсік.