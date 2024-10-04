11 способів використати сіль в прибиранні

Видалити жирні плями з обробної дошки

Сіль, в поєднанні з лимонним соком, можна використати для очищення обробної дошки. Просто насипте сіль на дошку, потім розріжте лимон навпіл і потріть ним стільницю.

Залиште сіль на ніч, а вранці витріть дошку ганчіркою, змоченою у теплій воді. Тих самих результатів можна досягти, зробивши пасту з лимонного соку та солі.

Очистити чавунну каструлю чи пательню

Сіль може не здаватися абразивною, але насправді вона досить дієва. Якщо у вас брудний або жирний посуд, насипте стільки солі, щоб злегка покрити дно каструлі.

Потім почистьте посуд вологою губкою або щіткою. Змийте сіль і вимийте посуд гарячою водою з засобом для миття. Хоча сіль чудово очищує чавунні пательні, не використовуйте її на антипригарних поверхнях, інакше ви можете зруйнувати покриття.

Почистити ванну

Будь-які натуральні продукти з лимонною кислотою творять дива у поєднанні з сіллю для чищення, а оскільки лимонна кислота вбиває бактерії, сіль та лимон ідеальні для позбавлення ванної кімнати від цвілі та мильних патьоків.

Посипте ванну сіллю, розріжте навпіл лимон середнього розміру і потріть поверхню. Після цього залишиться лише змити сіль.

Запобігти появі цвілі на душовій шторці

Сіль також може запобігти утворенню цвілі на пластиковій шторці для душу. Для цього рекомендують висипати пів склянки солі у відро з 3,7 л води та замочити душову шторку в розчині на годину. Щоб запобігти появі цвілі, радять повторювати процедуру щомісяця.

Відмити плями від кави з чашок

Якщо ви полюбляєте каву, то, напевно, помічали темні кільця або коричневе дно у вашій улюбленій чашці. Однак, трохи солі та води можуть вивести ці плями. Просто намочіть внутрішню частину горнятка водою, потім насипте в нього 1 ст. л. солі і потріть губкою.

Почистити підлогу та плитку

Абразивна текстура солі допомагає відчистити різноманітні забруднення на підлозі. Для цього жменю солі потрібно розчинити в 1,5 л гарячої води. Цей розчин можна використовувати як основний засіб для чищення кахлю, плиткових швів та інших твердих поверхонь.

Однак не використовуйте цей метод на мармуровій підлозі, оскільки зерна солі занадто грубі і можуть пошкодити матеріал.

Почистити духовку від жиру

Поки духовка ще тепла, посипте масні плями сіллю і залиште на деякий час. Сіль полегшить зішкрябування липкого бруду зі стінок духовки. Коли духовка охолоне, зішкребіть затверділий солоний наліт пластиковим скребком.

Якщо духовка холодна, її також можна почистити сіллю. Просто збризніть водою засохлий бруд, посипте його сіллю та зішкребіть жир.

Помити холодильник

Сіль можна використати для ретельного очищення полиць холодильника. Просто насипте однакову кількість солі та харчової соди на вологу губку і протріть внутрішню поверхню холодильника

Видалити плями від вина

Сіль має поглинальні властивості, тож може увібрати червоний барвник вина і полегшити видалення плями. Для цього радять посипати пляму сіллю, зачекати 2-3 хвилини, а потім промити ділянку з плямою під холодною водою.

Стерти плями від води

Плями від води на дереві можна прибрати за допомогою пасти з 1 ч. л. солі та кількох крапель води. Обережно втирайте пасту в кільце м'якою тканиною, доки вона не зникне. Після цього нанесіть поліроль для меблів.

Зробити універсальний засіб для чищення кухні

Змішайте в мисці однакові частини солі та оцту і перелийте у пляшку з розпилювачем. Перед тим, як розпорошити засіб на стільниці, столи або поверхні на кухні чи у ванній кімнаті, струсіть пляшку. Після того, як ви розбризкали засіб, зітріть його вологою губкою.

Промийте губку і протріть ще раз, щоб видалити засіб для чищення. Якщо бруд старий, посипте сіль прямо на вологу губку. Потім протріть поверхню, поки вона не стане чистою.