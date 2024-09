11 психологічних хорор-ігор для ПК, де кожен крок приховує небезпеку

Visage

Visage - гра, яка змусить вас здригнутися навіть від тихого, найлегшого звуку в будинку. Дія відбувається виключно у темному, таємничому особняку з багатим та драматичним минулим. Вбивства та самогубства відбувалися тут щодня.

Наша головна мета – втекти з цього божевільного будинку. Щоб зробити це, нам доведеться розкрити його крижані кров секрети. Сюжет дещо нелінійний, оскільки деякі події вибираються випадково на початку кожного проходження.

Visage (фото: GG.deals)

Amnesia: The Dark Descent

У Amnesia: The Dark Descent гравці беруть під контроль Деніела, людину з амнезією, яка блукає коридорами замку 18 століття.

Студія Frictional Games, творці відомої серії Penumbra, знову об'єднали елементи виживання та дослідження. Деніел не може боротися, тому наш єдиний вибір - бігти чи ховатися від ворогів. Це досвід, який пробере вас до глибини душі своїм захоплюючим геймплеєм та невимовними кошмарами.

Amnesia: The Dark Descent (фото: GG.deals)

The Medium

Головна героїня The Medium, Маріанна, має екстрасенсорну здатність, яка дозволяє їй подорожувати у духовний світ.

Це дозволило розробникам гри реалізувати головоломки, що вимагають від гравців дослідити два світи, що відображаються одночасно, що стало одним із пунктів продажу цієї назви.

На щастя, The Medium – це більше, ніж просто технічний промах, оскільки він розповідає захоплюючу, зрілу історію, дія якої відбувається у Польщі наприкінці 20 століття.

The Medium (фото: GG.deals)

Silent Hill 4: The Room

Незважаючи на численні недоліки, Silent Hill 4: The Room, як і раніше, залишається однією з найкращих психологічних ігор у жанрі хорор.

Ми граємо за Генрі Таунсенда, замкненого у своїй крихітній проклятій квартирі. Ми можемо вибратися назовні, лише досліджуючи таємничі портали, які зустрічаються у деяких частинах його будинку.

SH4 робить більший акцент на бою ніж попередні частини, що може не сподобатися деяким старим фанатам. Його все одно варто спробувати, тому що він пропонує унікальну та складну історію, яка є відмінною рисою усієї серії.

Silent Hill 4: The Room (фото: GG.deals)

Alan Wake and Alan Wake 2

Ігровий процес унікальний, тому що ми не можемо вбивати ворогів, просто стріляючи у них. Ключова механіка полягає у використанні нашого ліхтарика або іншого джерела світла для усунення їхнього "бар'єру", тому наша зброя може фактично завдати їм шкоди.

Це робить бій значно інтенсивнішим, оскільки ми повинні дбати не лише про збирання боєприпасів та аптечок.

Завдяки більшому бюджету та меншим тимчасовим обмеженням друга частина стала точним втіленням художнього бачення Remedy.

Вигострені візуальні ефекти ще більше занурюють вас у тривожну атмосферу Брайт-Фоллс. Обидва ці survival horror особливо сподобаються шанувальникам Стівена Кінга, оскільки на них сильно вплинули його знамениті романи та оповідання.

Alan Wake та Alan Wake 2 (фото: GG.deals)

MADiSON

Ми граємо за Луку, якого спокусив злий дух, щоби провести кривавий ритуал. Ми будемо досліджувати локації, збирати предмети та вирішувати головоломки. Декілька подій запускаються випадковим чином, тому варто зіграти в неї не один раз.

MADiSON (фото: GG.deals)

Observer: System Redux

дія відбувається у далекому майбутньому, у 2084 році. Ми граємо за Деніела Лазарські, титулованого Спостерігача, в антиутопічній кіберпанковій версії Кракова. Наша мета - проникнути в темні куточки розуму людей, розкрити їх глибоко приховані секрети та викрити їхні страхи.

System Redux включає різні поліпшення якості життя, нову ігрову механіку і секрети, які потрібно знайти. Навіть якщо ви вже знайомі з оригіналом, ви, напевно, знайдете щось, що вам сподобається в цій версії.

Observer: System Redux (фото: GG.deals)

SOMA

Дія бестселера Frictional Games відбувається у дослідницькому центрі PATHOS-II на дні Атлантики.

Тут немає жодних демонів, привидів чи монстрів. Наші головні вороги - роботи, керовані ІІ, і шалені вчені. Ви можете тільки бігти чи ховатися; немає жодного способу захистити себе.

SOMA (фото: GG.deals)

Sanitarium

Головний герой прокидається після автокатастрофи у похмурому притулку з головою, обмотаною бинтами. У нього є безліч питань, але найголовніше з них: "Якого біса я взагалі тут роблю?".

Хоча з моменту виходу минуло багато років, шедевр Dream Forge, як і раніше, переконливий. Скріншоти чи трейлери не передадуть його повною мірою. Ви повинні випробувати це самі, щоб по-справжньому відчути божевілля та жах.

Sanitarium (фото: GG.deals)

Slay the Princess

Візуальні новели - це приголомшливе оповідальне середовище для історій, які фокусуються на психологічному аспекті страху. Крім класики, такий як Higurashi, Saya no Uta або Kara no Shojo, Slay the Princess 2023 стає одним з найсильніших нових представників жанру.

Роль гравців зводиться до формування ходу історії шляхом вибору різних варіантів діалогу для дослідження розгалужених оповідальних шляхів, які можуть призвести чи не призвести до загибелі принцеси.

Slay the Princess (фото: GG.deals)

Signalis

Науково-фантастичний кошмар з ігровим корінням в іграх старої школи, таких як перший Resident Evil.

Головний герой цього космічного кошмару Елстер, андроїд, який шукає свого зниклого партнера після краху на чужій планеті. З дуже обмеженим інвентарем і жахливими ворогами, що ховаються навколо, квест не буде схожим на прогулянку в парку.

Signalis (фото: GG.deals)