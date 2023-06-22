11 ознак на нігтях, що потрібно негайно звернутися до лікаря

Темна смуга на нігті

Якщо під нігтем на руці чи нозі з'являється темна смуга, то це може бути ознакою меланоми - одного з найагресивніших різновидів раку шкіри.

Не кожна темна пляма чи смуга означає цей діагноз, але це точно причина звернутися до лікаря якнайшвидше. Зокрема, якщо діагностувати меланому на ранній стадії, то є високі шанси вилікуватись.

Ніготь відшаровується від пальця

Цей стан має назву "оніхолізис". Таке може виникнути після травми, але буває і наслідком грибкового захворювання. Лікування залежить від причини: можна просто зрізати пошкоджений ніготь або пройти курс протигрибкових препаратів.

Фахівці кажуть, що оніхолізис може виникати в людей, які мають псоріаз.

Почервоніння та набряк навколо нігтя

Такий стан ще називають "пароніхією", і часто він є ознакою інфекції. На ранній стадії це лікується антибіотиками та лікувальними ванночками. Якщо рана відкрита, то лікування може включати багато засобів.

Також ознакою інфекції є зеленувато-чорний колір нігтя. Це стається через бактеріальне ураження.

Симптом наперстка

Мова йде про стан, коли на нігті з’являється багато дрібних цяток. Ця ознака може свідчити про хворобу, яка впливає на весь організм. Наприклад,

псоріаз

атопічний дерматит

вогнева алопеція (облисіння)

Жовтий ніготь

Якщо ви курите, користуєтесь червоним лаком, але не використовуєте під нього базу, то нігті можуть жовтіти та потовщуватись.

Може з’явитися відчуття, що вони не ростуть. Іноді нігті жовтішають і через деякі хвороби, наприклад, легеневі захворювання або ревматоїдний артрит. До того ж це може бути ознакою серйозної інфекції нігтя, яка потребує лікування.

Смужка вздовж нігтя

Основна ознака: глибока смужка вздовж нігтя. Зазвичай це безпечний стан, який означає, що через щось ваш ніготь припинив рости на деякий час.

Важливо, що це може статись через сильний стрес, травму, унаслідок курсу хімієтерапії або хвороби.

"Баранячий ріг" або оніхогрифоз

Головні ознаки: ніготь дуже потовщується та деформується. Цей стан може бути спадковим або його спричиняють деякі захворювання. Лікувати потрібно лише з допомогою подолога або дерматолога.

"Нігті-ложки" або койлоніхія

Якщо нігті стоншені та ніби западають донизу, чим нагадають ложку, то можливо організму не вистачає заліза. Цей стан може бути досить небезпечним, як-от у разі розвитку анемії.

Нігті нагадують пральну дошку

Виступи посередині нігтя великого пальця можуть свідчити про часто неусвідомлену звичку чіпляти кутикулу на великому пальці.

Синдром барабанних паличок

Під час такого стану нігті загинаються донизу, а кінчики пальців часто набрякають. Це може бути як безпечний спадковий стан, так і ознака деяких захворювань. Наприклад, хвороб легень, серця та печінки.

Зміна кольору нігтів

Колір нігтів може бути важливим симптомом для лікарів. Певний колір може вказувати на конкретні стани: