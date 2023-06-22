11 признаков на ногтях, что нужно немедленно обратиться к врачу

Темная полоса на ногте

Если под ногтем на руке или ноге появляется темная полоса, то это может быть признаком меланомы - одной из самых агрессивных разновидностей рака кожи.

Не каждое темное пятно или полоса означает этот диагноз, но это точно причина обратиться к врачу как можно скорее. В частности, если диагностировать меланому на ранней стадии, то есть высокие шансы вылечиться.

Ноготь отслаивается от пальца

Это состояние называется "онихолизис". Это может возникнуть после травмы, но бывает и следствием грибкового заболевания. Лечение зависит от причины: можно просто срезать поврежденный ноготь или пройти курс противогрибковых препаратов.

Специалисты говорят, что онихолизис может возникать у людей, имеющих псориаз.

Покраснение и отек вокруг ногтя

Такое состояние еще называют "паронихией", и часто оно является признаком инфекции. На ранней стадии это лечится антибиотиками и лечебными ванночками. Если рана открыта, то лечение может включать в себя много средств.

Также признаком инфекции является зеленовато-черный цвет ногтя. Это происходит из-за бактериального поражения.

Симптом наперстка

Речь идет о состоянии, когда на ногте появляется много мелких точек. Этот признак может свидетельствовать о болезни, влияющей на весь организм. К примеру,

псориаз

атопический дерматит

огневая алопеция (облысение)

Желтый ноготь

Если вы курите, пользуетесь красным лаком, но не используете под него базу, ногти могут желтеть и утолщаться.

Может появиться чувство, что они не растут. Иногда ногти желтеют и из-за некоторых болезней, например легочных заболеваний или ревматоидного артрита. К тому же это может быть признаком серьезной инфекции ногтя, требующей лечения.

Полоска вдоль ногтя

Основной признак: глубокая полоска вдоль ногтя. Обычно это безопасное состояние, означающее, что из-за чего-то ваш ноготь прекратил расти на некоторое время.

Важно, что это может произойти из-за сильного стресса, травмы, вследствие курса химиотерапии или болезни.

"Бараний рог" или онихогрифоз

Главные признаки: ноготь очень утолщается и деформируется. Это состояние может быть наследственным или его вызывают некоторые заболевания. Лечить нужно только с помощью подолога или дерматолога.

"Ногти-ложки" или койлонихия

Если ногти истончены и как бы западают вниз, чем напомнят ложку, то возможно организму не хватает железа. Это состояние может быть достаточно опасным, например в случае развития анемии.

Ногти напоминают стиральную доску

Выступы посреди ногтя большого пальца могут свидетельствовать о часто неосознанной привычке цеплять кутикулу на большом пальце.

Синдром барабанных палочек

Во время такого состояния ногти загибаются вниз, а кончики пальцев часто набухают. Это может быть как безопасное наследственное состояние, так и признак некоторых заболеваний. Например, болезни легких, сердца и печени.

Изменение цвета ногтей

Цвет ногтей может являться важным симптомом для врачей. Определенный цвет может указывать на конкретные состояния: