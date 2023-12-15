11 нових українських пісень, які наповнять вас емоціями

У грудні українські артисти продовжують випускати пісні, які на раз засідають у головах меломанів. І ці пісні - на будь-який смак.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 11 нових емоційних пісень від наших музикантів.
Це особлива пісня від зірки "Голосу країни". У ній дуже глибока соціальна тема.
"На жаль, люди стають злими і черствими, але я все одно вірю, що рано чи пізно зачерствілі серця розтопляться, і настане час, коли світ стане добрішим, справжнішим, щирішим”, - зізнається співачка, яка може представити Україну на Євробаченні 2024 саме з цим треком.
Пісні Насті Прудіус, до яких звикли українці, наповнені лірикою, душевністю й глибокими меседжами. Однак на проєкті "МУЛЬТИТРЕК" співачка вирішила поекспериментувати з музичним стилем і додати в текст грайливості та іронії. В результаті вийшов танцювальний трек про нерозділену любов, який попри трагедійний сюжет, викликає скоріше усмішку, аніж печаль.
Ця пісня - офіційний саундтрек документального фільму Алана Бадоєва про війну "Довга Доба", який вийде у лютому 2024 року.
"Я написав пісню "Soldier" майже тоді, коли й пісню "Буде весна"… Цей трек - заклик до світу від імені усіх українців. Він розповідає історію народу, що прокинувся зранку й опинився у війні. Хай “Soldier" нагадує кожному з нас, що ми на своїй землі. І кожен з нас має зробити свій внесок у спротив, бо тут наше коріння і тут наш дім", - коментує співак.
Учасник Kalush Orchestra випустив пісню, з якою братиме участь у Національному відборі до Євробачення 2024.
Трек досліджує боротьбу за пошук сенсів та мети існування, наповненому невизначеністю. Артист розмірковує над таємницями життя та шукає відповіді на інтригуючі та болючі питання: "Чи можу я побачити світло? Чи можу я зупинити цю нескінченну боротьбу? Чому я досі тут?".
Ця пісня є особливою для артиста, оскільки присвячена пам'яті його батька.
"Я присвячую цей трек своєму батькові, який раптово помер. Я не встиг з ним попрощатися, не встиг сказати важливі слова, тому написав і вклав їх у цю пісню. Вона дуже складна, дуже чуттєва, і кожного разу, коли я її співаю, щось всередині мене помирає.Це велика втрата для моєї родини, рана, яка ніколи не загоїться. Це мій маніфест. Цим треком я ділюся найпотаємнішими почуттями з моїми слухачами і закликаю їх цінувати кожну мить зі своїми близькими!" - ділиться OKS.
Співачка випустила красивий міні-альбом з чотирма автентичними колядками та щедрівками. У цих композиціях Соловій поєднує традиційні українські мотиви та сучасні звучання, створюючи різдвяну містерію з вічних образів, які є провідниками до життя. Вона відображає важливість та красу української культури, пропонуючи слухачам відчути Різдво через музику.
Одна з них - "Народився Бог на санях".
Дана пісня співака традиційно про почуття невизначеності та самотності, які огортають у перший день життя без коханої людини. Вона описує важкість переживань після розставання, втілюючи у собі особливий відтінок порожнечі, що заповнює кожний куток буття після розлуки.
Пісню, яку заспівав відомий блогер Вова Циган, йому подарувала людина з окупованого міста, яка дуже хотіла б, аби композицію почули якомога більше людей.
"На жаль, я не можу сказати твоє ім'я, брате. Але люди повинні знати, що цю пісню написав ром! В наших серцях не менше любові до України! Дякую тобі! Я зроблю все, що у моїх силах, щоб вірші твої жили вічно! Я дуже сподіваюсь, що ми з тобою заспіваємо "Додому" разом після нашої перемоги", - коментує артист.
Женя Галич і його гурт випустив свою версію хіта Наді Дорофєєвої. І це феноменально! Принаймні, точно не гірше, ніж оригінал.
Це пісня про несправедливість, яка іноді трапляється з людьми. Коли дівчина відкривається, занурюється в почуття та віддає частинку душі, а хлопець просто користується нею та сприймає все це за досвід та черговий етап, у той час, як дівчина надає стосункам особливого значення.
Цією роботою співачка хоче показати, що попри все завжди треба любити себе, пам'ятати про свою цінність та вчитися на помилках.
"Хард люкс", каже артист, це той момент у житті, "коли в тебе немає бабок, але тобі глибоко пох*й, бо ти ровний чувак або чувіха, і ти все скоро нахоботиш".
Ця пісня, говорить співак, присвячена не комусь конкретно, а тому, що справжні кохані і золоті зовсім поруч і не треба шукати невідомо чого.
"Потрібно дивитись ближче і можливо кохання не так далеко, як ти гадаєш", - закликає артист.
Нагадаємо, раніше ми вже називали найлегендарніші новорічні пісні, які подарують вам атмосферу свята.
Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, що відомий бразильський співак помер на сцені.