11 новых украинских песен, которые наполнят вас эмоциями

В декабре украинские артисты продолжают выпускать песни, которые заседают в головах меломанов. И эти песни - на любой вкус.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает 11 новых эмоциональных песен от наших музыкантов.
Это особая песня от звезды ""Голосу країни". В ней очень глубокая социальная тема.
"К сожалению, люди становятся злыми и черствыми, но я все равно верю, что рано или поздно очерствевшие сердца растопятся, и придет время, когда мир станет добрее, настоящим, искренним", - признается певица, которая может представить Украину на Евровидении 2024 именно с этим треком.
Песни Насти Прудиус, к которым привыкли украинцы, наполнены лирикой, душевностью и глубокими месседжами. Однако на проекте "МУЛЬТИТРЕК" певица решила поэкспериментировать с музыкальным стилем и добавить в текст игривости и иронии. В результате получился танцевальный трек о безответной любви, который, несмотря на трагедийный сюжет, вызывает скорее улыбку, чем печаль.
Эта песня - официальный саундтрек документального фильма Алана Бадоева о войне "Довга Доба", который выйдет в феврале 2024 года.
"Я написал песню "Soldier" почти тогда, когда и песню "Буде весна"... Этот трек - призыв к миру от имени всех украинцев. Он рассказывает историю народа, который проснулся утром и оказался в войне. Пусть "Soldier" напоминает каждому из нас, что мы на своей земле. И каждый из нас должен внести свой вклад в сопротивление, потому что здесь наши корни и здесь наш дом", - комментирует певец.
Участник Kalush Orchestra выпустил песню, с которой примет участие в Национальном отборе к Евровидению 2024 года.
Трек исследует борьбу за поиск смыслов и целей существования, наполненного неопределенностью. Артист размышляет над тайнами жизни и ищет ответы на интригующие и болезненные вопросы: "Могу ли я увидеть свет? Могу ли я остановить эту бесконечную борьбу? Почему я до сих пор здесь?".
Эта песня является особенной для артиста, поскольку посвящена памяти его отца.
"Я посвящаю этот трек своему отцу, который внезапно умер. Я не успел с ним попрощаться, не успел сказать важные слова, поэтому написал и вложил их в эту песню. Она очень сложна, очень чувственна, и всякий раз, когда я ее пою, что-то внутри меня умирает.Это большая потеря для моей семьи, рана, которая никогда не заживет. Это мой манифест. Этим треком я делюсь сокровенными чувствами с моими слушателями и призываю их ценить каждый миг со своими близкими!" - делится OKS.
Певица выпустила красивый мини-альбом с четырьмя аутентичными колядками и щедривками. В этих композициях Соловоий сочетает традиционные украинские мотивы и современные звучания, создавая рождественскую мистерию из вечных образов, которые ведут к жизни. Она отражает важность и красоту украинской культуры, предлагая слушателям почувствовать Рождество через музыку.
Одна из них – "Народився Бог на санях".
Данная песня певца традиционно о чувствах неопределенности и одиночества, окутывающих в первый день жизни без любимого человека. Она описывает тяжесть переживаний после расставания, воплощая в себе особый оттенок пустоты, заполняющий каждый уголок бытия после разлуки.
Песню, которую спел известный блоггер Вова Цыган, ему подарил человек из оккупированного города, который очень хотел бы, чтобы композицию услышали как можно больше людей.
"К сожалению, я не могу сказать твое имя, брат. Но люди должны знать, что эту песню написал ром! В наших сердцах не меньше любви к Украине! Спасибо тебе! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стихи твои жили вечно! Я очень надеюсь, что мы с тобой споем "Домой" вместе после нашей победы", - комментирует артист.
Женя Галич и его группа выпустила свою версию хита Нади Дорофеевой. И это феноменально! По крайней мере, точно не ужаснее, чем оригинал.
Это песня о несправедливости, которая иногда случается с людьми. Когда девушка открывается, погружается в чувства и отдает частицу души, а парень просто пользуется ею и воспринимает все это за опыт и очередной этап, в то время как девушка придает отношениям особое значение.
Этой работой певица хочет показать, что несмотря на все всегда нужно любить себя, помнить о своей ценности и учиться на ошибках.
"Хард люкс", говорит артист, это тот момент в жизни, "когда у тебя нет бабок, но тебе глубоко пох*й, потому что ты ровный чувак или чувиха, и ты все скоро нахоботишь".
Эта песня, говорит певец, посвящена не кому-то конкретно, а тому, что настоящие любимые и золотые совсем рядом и не нужно искать неизвестно чего.
"Нужно смотреть поближе и возможно любовь не так далеко, как ты думаешь", - призывает артист.
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