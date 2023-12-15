11 новых украинских песен, которые наполнят вас эмоциями

STASYA - "Rika"

Это особая песня от звезды ""Голосу країни". В ней очень глубокая социальная тема.

"К сожалению, люди становятся злыми и черствыми, но я все равно верю, что рано или поздно очерствевшие сердца растопятся, и придет время, когда мир станет добрее, настоящим, искренним", - признается певица, которая может представить Украину на Евровидении 2024 именно с этим треком.

KOLA - "А шо я?"

Песни Насти Прудиус, к которым привыкли украинцы, наполнены лирикой, душевностью и глубокими месседжами. Однако на проекте "МУЛЬТИТРЕК" певица решила поэкспериментировать с музыкальным стилем и добавить в текст игривости и иронии. В результате получился танцевальный трек о безответной любви, который, несмотря на трагедийный сюжет, вызывает скорее улыбку, чем печаль.

Макс Барских – "Soldier"

Эта песня - официальный саундтрек документального фильма Алана Бадоева о войне "Довга Доба", который выйдет в феврале 2024 года.

"Я написал песню "Soldier" почти тогда, когда и песню "Буде весна"... Этот трек - призыв к миру от имени всех украинцев. Он рассказывает историю народа, который проснулся утром и оказался в войне. Пусть "Soldier" напоминает каждому из нас, что мы на своей земле. И каждый из нас должен внести свой вклад в сопротивление, потому что здесь наши корни и здесь наш дом", - комментирует певец.

Carpetman - "Endless Fight"

Участник Kalush Orchestra выпустил песню, с которой примет участие в Национальном отборе к Евровидению 2024 года.

Трек исследует борьбу за поиск смыслов и целей существования, наполненного неопределенностью. Артист размышляет над тайнами жизни и ищет ответы на интригующие и болезненные вопросы: "Могу ли я увидеть свет? Могу ли я остановить эту бесконечную борьбу? Почему я до сих пор здесь?".

OKS - "Татові"

Эта песня является особенной для артиста, поскольку посвящена памяти его отца.

"Я посвящаю этот трек своему отцу, который внезапно умер. Я не успел с ним попрощаться, не успел сказать важные слова, поэтому написал и вложил их в эту песню. Она очень сложна, очень чувственна, и всякий раз, когда я ее пою, что-то внутри меня умирает.Это большая потеря для моей семьи, рана, которая никогда не заживет. Это мой манифест. Этим треком я делюсь сокровенными чувствами с моими слушателями и призываю их ценить каждый миг со своими близкими!" - делится OKS.

Христина Соловий - "Різдвянії сни"

Певица выпустила красивый мини-альбом с четырьмя аутентичными колядками и щедривками. В этих композициях Соловоий сочетает традиционные украинские мотивы и современные звучания, создавая рождественскую мистерию из вечных образов, которые ведут к жизни. Она отражает важность и красоту украинской культуры, предлагая слушателям почувствовать Рождество через музыку.

Одна из них – "Народився Бог на санях".

CHEEV - "Перший день"

Данная песня певца традиционно о чувствах неопределенности и одиночества, окутывающих в первый день жизни без любимого человека. Она описывает тяжесть переживаний после расставания, воплощая в себе особый оттенок пустоты, заполняющий каждый уголок бытия после разлуки.

Vova Cigan - "Додому"

Песню, которую спел известный блоггер Вова Цыган, ему подарил человек из оккупированного города, который очень хотел бы, чтобы композицию услышали как можно больше людей.

"К сожалению, я не могу сказать твое имя, брат. Но люди должны знать, что эту песню написал ром! В наших сердцах не меньше любви к Украине! Спасибо тебе! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стихи твои жили вечно! Я очень надеюсь, что мы с тобой споем "Домой" вместе после нашей победы", - комментирует артист.

OTORVALD - "Вотсап"

Женя Галич и его группа выпустила свою версию хита Нади Дорофеевой. И это феноменально! По крайней мере, точно не ужаснее, чем оригинал.

MASHA DANILOVA - "Звичайний"

Это песня о несправедливости, которая иногда случается с людьми. Когда девушка открывается, погружается в чувства и отдает частицу души, а парень просто пользуется ею и воспринимает все это за опыт и очередной этап, в то время как девушка придает отношениям особое значение.

Этой работой певица хочет показать, что несмотря на все всегда нужно любить себя, помнить о своей ценности и учиться на ошибках.

REQUITIR - "Хард люкс"

"Хард люкс", говорит артист, это тот момент в жизни, "когда у тебя нет бабок, но тебе глубоко пох*й, потому что ты ровный чувак или чувиха, и ты все скоро нахоботишь".

Панас Буйний - "Жіночка"

Эта песня, говорит певец, посвящена не кому-то конкретно, а тому, что настоящие любимые и золотые совсем рядом и не нужно искать неизвестно чего.

"Нужно смотреть поближе и возможно любовь не так далеко, как ты думаешь", - призывает артист.