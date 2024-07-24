11 недооцінених ігор, в які варто пограти

У світі відеоігор існує багато проектів, які не отримали заслуженої уваги. Ці ігри пропонують унікальні геймплейні механіки, захоплюючы сюжети та глибоку атмосферу, але з якихось причин залишилися в тіні популярніших релізів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт The Gamer, присвячений відеоіграм.
Після кількох років оновлень та безкоштовного додавання контенту, нинішня гра стала справжнім фантастичним шутером як для фанатів фільмів, так і для звичайних любителів.
Це відмінний командний шутер і більшість карт цікаві для гри, навіть якщо деякі режими можуть затягуватися занадто довго.
Star Wars Battlefront 2 (фото: TheGamer)
Astral Chain - це екшен-пригода від геніальних розробників Platinum Games, дія якого розгортається в недалекому майбутньому у місті на межі вторгнення дивних істот.
Це дуже амбітна гра, яка напрочуд добре виглядає і працює на Nintendo Switch, особливо враховуючи, наскільки божевільними можуть бути бої в пізніх частинах гри. У ній також добре збалансовані гумористичні моменти і більш серйозний сюжет.
Astral Chain (фото: TheGamer)
Sunset Overdrive без сумніву є однією із найдоцінніших ігор минулого покоління.
Гра є відкритим світом недалекого майбутнього, де місто захоплене мутантами, а вам доручено розібратися з цією загрозою за допомогою різної зброї та здібностей.
Гра заохочує швидкий стиль та нагороджує вас за швидке знищення ворогів.
Sunset Overdrive (фото: TheGamer)
Titanfall 2 дійсно є прихованою перлиною серед шутерів. Випущений між гучними релізами Call of Duty та Battlefield, він, на жаль, залишився у тіні.
Кампанія гри - одна з найкращих у жанрі, але справжня зірка - це багатокористувацький режим.
Крім того, весь додатковий контент був абсолютно безкоштовним - рішення, якому багато інших розробників дотримувалися наступні роки.
Titanfall 2 (фото: TheGamer)
Ця дивовижна пригода розповідає історію китайсько-американського поліцейського Уей Шена, який впроваджується у тріаду під прикриттям.
Протягом усієї гри йому доводиться балансувати між двома життями. І, звичайно ж, він немало бився, бо вогнепальна зброя у грі зустрічається рідко. Бойова система, заснована на бойових мистецтвах, вийшла дуже плавною та захоплюючою.
Sleeping Dogs (фото: TheGamer)
Marvel's Midnight Suns справді є недооціненою перлиною в ігровій індустрії.
Замість звичних відкритого світу або екшену, гра є тактичною покроковою RPG з сильним впливом XCOM. Гравцям пропонується стратегічно використати здібності героїв для перемоги над супротивником.
Крім того, сюжет гри помітно відрізняється від стандартних супергеройських історій, занурюючи гравців у світ темної магії та відьом.
Marvel's Midnight Suns (фото: TheGamer)
BioShock 2 дійсно заслуговує на більше визнання. Будучи сиквелом однієї з найкращих ігор 2000-х, він часто залишається у тіні свого попередника. У грі ви повинні розкрити таємницю зникнення маленьких дівчаток, відповіді на яку приховані в Рapture.
Геймплей зробив величезний стрибок у порівнянні з оригіналом, а повернення в Рapture виявилося таким же вражаючим, як і очікувалося. Версія міста в BioShock 2 - найкраща в серії, і за винятком дещо сумбурного початку, це фантастичний досвід.
BioShock 2 (фото: TheGamer)
Історія гри вільно ґрунтується на романі "Подорож на Захід". Ви граєте за персонажа, який повинен допомогти жінці на ім'я Тріп перетнути постапокаліптичну пустку, колись відому як Нью-Йорк.
Історія містить безліч цікавих елементів, особливо щодо спілкування між двома головними героями.
Enslaved: Odyssey To The West (фото: TheGamer)
Серія ігор про Шерлока Холмса від Frogwares, незважаючи на безліч випущених ігор, досі не привертає великої уваги.
У грі 2014 вам доручено розслідувати кілька окремих справ. Кожна з них схоже на схему: ви шукаєте докази, опитуєте підозрюваних і намагаєтеся зібрати все разом.
Гра не веде вас до єдиного рішення, тому з'являється справжнє почуття гордості за правильний вибір.
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments (фото: TheGamer)
Незважаючи на те, що сам Джордж Міллер говорив про гру Mad Max 2015 року, це шедевр з погляду візуальних ефектів, ігрової механіки та візуального дизайну.
Система рукопашного бою включає плавну систему контратак з переломом кісток, дуже схожу на гру Batman: Arkham, з деякими жорстокими добиваннями і діями з дробовиком.
Потім автомобільний хаос і вибухи стають ще більш вражаючими, тому що ви можете використовувати гарпун та інші модифікації, щоб зносити башти та відривати частини ворожих автомобілів.
Mad Max (фото: TheGamer)
Якщо ви любитель надприродної історичної фантастики та детективних трилерів, не пропустіть The Thaumaturge. Це покрокова RPG, яка пройшла повз багато радарів.
Ви опинитеся в ролі титульного тауматурга Віктора Шульського, який розслідує безліч таємниць і часто вступає в конфлікт із солдатами царської армії, все це в компанії свого вірного друга та компаньйона Распутіна.
Дія гри розгортається в Польщі 1905 року, а атмосфера, персонажі та дизайн оточення одразу ж занурюють вас у світ гри. Ваш арсенал також складається із зібраних вами демонів, званих Салуторами, з детальним та лякаючим дизайном.
The Thaumaturge (фото: TheGamer)
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