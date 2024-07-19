11 корисних продуктів, які варто їсти, якщо у вас високий тиск

Доктор медичних наук, онколог та гематолог Даніель Ландау розповів, що довгострокове лікування артеріального тиску є надзвичайно важливим.

Здорова дієта та фізичні вправи - це, мабуть, найважливіші речі, які можна зробити, щоб підтримувати здоровий артеріальний тиск і серце. Деякі продукти можуть допомогти в цьому.

Поступове включення корисних для серця продуктів у свій раціон є більш стійким, ніж спроби кардинальних змін. Потрібно робити послідовні невеликі кроки, щоб виробити здорові для серця звички.

Також лікар назвав 11 найкращих продуктів, які варто їсти, якщо у вас високий тиск.

Продукти з низьким вмістом натрію

Споживання їжі з низьким вмістом натрію може значно допомогти знизити артеріальний тиск. Насправді споживання понад 1500 мг натрію на день пов’язане з підвищенням артеріального тиску та затримкою води.

Затримка води створює навантаження на артерії.

Варто зосередитися на домашній їжі, де ви можете контролювати кількість солі, або вибір страв із низьким вмістом натрію в продуктовому магазині чи ресторані.

Це може значно допомогти знизити кров’яний тиск і зберегти здоров’я.

Ягоди

Ожина, малина, полуниця, журавлина та чорниця містять антиоксиданти, які також допомагають стабілізувати артеріальний тиск.

Кардіолог Нієка Голдберг розповіла, що чорниця особливо ефективна для зниження ризику гіпертонії. Вони містять антоціани, які підвищують рівень оксиду азоту, хімічної речовини, яка використовується для зниження артеріального тиску.

Риба

Споживання принаймні двох порцій риби на тиждень може допомогти знизити артеріальний тиск кількома способами.

Це чудове джерело нежирного білка, який може допомогти регулювати апетит і метаболізм. Це, своєю чергою, може допомогти людям знизити відсоток жиру в організмі та загальну масу тіла, що може значно знизити артеріальний тиск.

Деякі види риби, як анчоуси, лосось і форель, є чудовими джерелами омега-3 жирних кислот, які пов’язані зі зниженням кров’яного тиску та здоров’ям серця.

Оливкова олія

Вживання оливкової олії в їжу також може допомогти покращити артеріальний тиск, особливо якщо ви їсте її замість промислових олій насіння.

Оливкова олія першого віджиму багата як мононенасиченими жирами, так і потужними антиоксидантами, які називаються поліфенолами.

Обидва вони пов’язані з покращенням обміну речовин, включаючи зниження артеріального тиску. Оливкову олію слід використовувати як заміну іншим рафінованим і менш корисним оліям і жирам.

Буряк

В овочах, як правило, дуже мало натрію та багато клітковини, що робить їх чудовим вибором для контролю артеріального тиску.

Дослідження показали, що від 25 до 30 грамів клітковини на день можуть покращити багато показників для здоров’я, включно з артеріальним тиском.

Буряк містить не тільки багато клітковини, але й високий рівень нітратів, природних хімічних речовин, які організм перетворює на оксид азоту. А він покращує кровообіг і, своєю чергою, може підвищити артеріальний тиск.

Мигдаль

Такі горіхи, як мигдаль, також корисні для артеріального тиску, не кажучи вже про рівень цукру в крові та холестерину.

Мигдаль містить багато корисних жирів, а також магнію. На відміну від вуглеводів, здорові жири справді можуть допомогти регулювати відчуття голоду та метаболізм.

Магній також пов’язаний зі зниженням артеріального тиску, що робить мигдаль чудовим вибором для забезпечення щоденної потреби.

Броколі

Вживання броколі чотири рази на тиждень пов’язане зі зниженням артеріального тиску порівняно з людьми, які їдять його раз на місяць.

Ці переваги можна пояснити високим рівнем кальцію та магнію в броколі.

Банани

Натрій і калій є електролітами, які допомагають організму підтримувати рідину та об’єм крові. Якщо ви сподіваєтесь покращити свій тиск, то слід зменшити споживання натрію, одночасно збільшуючи споживання калію.

Банани є важливим джерелом калію, а він допомагає регулювати АТ. Люди з низьким вмістом калію можуть мати різні проблеми, включаючи порушення серцевого ритму та ускладнення артеріального тиску.

Авокадо

Банани - не єдиний фрукт з високим вмістом калію, який може допомогти знизити артеріальний тиск. В авокадо також багато калію, не кажучи вже про жирні кислоти Омега-3, які можуть знизити ризик гіпертонії та підвищити рівень артеріального тиску.

Квасоля і бобові

Квасоля та бобові - ще одна корисна для серця їжа, яка може допомогти знизити кров’яний тиск.

Якщо ви купуєте консервовану квасолю, важливо переконатися, що на етикетці зазначено "без додавання солі".

Цитрусові фрукти

Цитрусові мають високий вміст флавоноїдів, антиоксидантів, які розслаблюють кровоносні судини, тим самим знижуючи артеріальний тиск. Лікарі рекомендують зробити їх частиною свого щоденного раціону, якщо ви хочете знизити рівень артеріального тиску.

Важливо знати, що сік, як правило, має високий вміст цукру, який може іншим чином вплинути на ваше здоров’я, якщо його споживати в надлишку.