11 полезных продуктов, которые следует есть, если у вас высокое давление

Доктор медицинских наук, онколог и гематолог Даниэль Ландау рассказал, что долгосрочное лечение артериального давления чрезвычайно важно.

Здоровая диета и физические упражнения - это, пожалуй, самые важные вещи, которые можно сделать, чтобы поддерживать здоровое артериальное давление и сердце. Некоторые продукты могут помочь в этом.

Постепенное включение полезных для сердца продуктов в свой рацион более устойчиво, чем попытки кардинальных изменений. Нужно делать последовательные небольшие шаги, чтобы создать здоровые для сердца привычки.

Также врач назвал 11 лучших продуктов, которые следует есть, если у вас высокое давление.

Продукты с низким содержанием натрия

Потребление пищи с низким содержанием натрия может помочь снизить артериальное давление. На самом деле потребление выше 1500 мг натрия в день связано с повышением артериального давления и задержкой воды.

Задержка воды создает нагрузку на артерии.

Следует сосредоточиться на домашней пище, где вы можете контролировать количество соли или выбор блюд с низким содержанием натрия в продуктовом магазине или ресторане.

Это может помочь снизить кровяное давление и сохранить здоровье.

Ягоды

Ежевика, малина, клубника, клюква и черника содержат антиоксиданты, которые также помогают стабилизировать артериальное давление.

Кардиолог Ниека Голдберг рассказала, что черника особенно эффективна для снижения риска гипертонии. Они содержат антоцианы, которые повышают уровень оксида азота, химического вещества, используемого для снижения артериального давления.

Рыба

Потребление не менее двух порций рыбы в неделю может помочь снизить артериальное давление несколькими способами.

Это отличный источник нежирного белка, который может помочь регулировать аппетит и метаболизм. Это в свою очередь может помочь людям снизить процент жира в организме и общую массу тела, что может значительно снизить артериальное давление.

Некоторые виды рыбы, как анчоусы, лосось и форель, являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, связанных со снижением кровяного давления и здоровьем сердца.

Оливковое масло

Употребление оливкового масла в пищу также может помочь улучшить артериальное давление, особенно если вы едите его вместо промышленных масел семян.

Оливковое масло первого отжима богато как мононенасыщенными жирами, так и мощными антиоксидантами, называемыми полифенолами.

Оба они связаны с улучшением обмена веществ, включая снижение артериального давления. Оливковое масло следует использовать в качестве замены другим рафинированным и менее полезным маслам и жирам.

Свекла

В овощах, как правило, очень мало натрия и много клетчатки, что делает их отличным выбором для контроля артериального давления.

Исследования показали, что от 25 до 30 г клетчатки в день могут улучшить многие показатели для здоровья, включая артериальное давление.

Свекла содержит не только много клетчатки, но и высокий уровень нитратов, природных химических веществ, которые организм превращает в оксид азота. А он улучшает кровообращение и, в свою очередь, может повысить артериальное давление.

Миндаль

Такие орехи, как миндаль, также полезны для артериального давления, не говоря уже об уровне сахара в крови и холестерина.

Миндаль содержит много полезных жиров, а также магния. В отличие от углеводов здоровые жиры действительно могут помочь регулировать чувство голода и метаболизм.

Магний также связан со снижением артериального давления, что делает миндаль отличным выбором для обеспечения ежедневной потребности.

Брокколи

Употребление брокколи четыре раза в неделю связано со снижением давления по сравнению с людьми, которые едят его раз в месяц.

Эти преимущества можно объяснить высоким уровнем кальция и магния в брокколи.

Бананы

Натрий и калий являются электролитами, помогающими организму поддерживать жидкость и объем крови. Если вы надеетесь улучшить свое давление, то следует уменьшить потребление натрия, одновременно увеличивая потребление калия.

Бананы являются важным источником калия, а он помогает регулировать АД. У людей с низким содержанием калия могут возникать различные проблемы, включая нарушение сердечного ритма и осложнение артериального давления.

Авокадо

Бананы - не единственный фрукт с высоким содержанием калия, который может помочь снизить артериальное давление. В авокадо также много калия, не говоря уже о жирных кислотах Омега-3, которые могут снизить риск гипертонии и повысить уровень артериального давления.

Фасоль и бобовые

Фасоль и бобовые - еще одна полезная для сердца пища, которая может помочь снизить кровяное давление.

Если вы приобретаете консервированную фасоль, важно убедиться, что на этикетке указано "без добавления соли".

Цитрусовые фрукты

Цитрусовые обладают высоким содержанием флавоноидов, антиоксидантов, которые расслабляют кровеносные сосуды, тем самым снижая артериальное давление. Врачи рекомендуют сделать их частью своего ежедневного рациона, если вы хотите снизить уровень артериального давления.

Важно знать, что сок, как правило, имеет высокое содержание сахара, которое может иным образом повлиять на ваше здоровье, если его употреблять в избытке.