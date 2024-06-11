11 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна влаштовувати пікніки

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Вартоломей, якого також називали Натанаїлом, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він був близьким другом апостола Филипа.

У Новому Завіті Вартоломей згадується в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та в Діях апостолів. Після Вознесіння Ісуса він проповідував у різних країнах, таких як Індія, Месопотамія, Лікаонія та Вірменія. Є свідчення, що він переклав Євангеліє від Матвія на мову народу Індії.

Вартоломей загинув мученицькою смертю. За однією з версій, його розіп'яли догори ногами, потім зняли з хреста і здерли з нього шкіру живцем. За іншою версією, його обезголовили. Це, вірогідно, сталося у Вірменії.

Апостол Варфоломій (ілюстрація: Вікіпедія)

Варнава, спочатку відомий як Йосип, був одним із 70 учнів Ісуса та проповідував разом з апостолом Павлом. Він був важливою фігурою в ранньому християнському русі.

Родом із Кіпру, він належав до племені Левія. Апостоли змінили його ім'я з Йосипа на Варнаву, що означає "син заохочення" або "син утіхи". Варнава привів Павла до апостолів після його навернення, коли ті ще боялися Павла через його минуле переслідування християн. Він також супроводжував Павла у його першій місіонерській подорожі.

Варнава активно проповідував Євангеліє на Кіпрі, в Антіохії та інших місцях. Він був одним із головних місіонерів у ранній церкві. У якийсь момент Варнава і Павло посперечалися через Йоана Марка, тому вони розділилися: Павло взяв із собою Силу, а Варнава - Марка. Варнава загинув мученицькою смертю на Кіпрі, де його побили камінням.

Святий Варнава (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 11 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

заборонено сваритися, особливо подружнім парам, щоб не налякати своє щастя

не можна брати і давати гроші в борг - увесь рік будеш бідним

краще не збирати лікарські трави - їх може отруїти нечиста сила

не варто рахувати цього дня монети, бо залишишся без грошей

не можна слухати і розповідати про чужі хвороби - вони можуть з’явитися у вас

Також не рекомендується влаштовувати пікніки. Наші предки вірили, що в цей день на галявинах збирається нечиста сила, і зустріч з нею може довести людину до безумства.

Натомість сьогодні краще провести день у колі сім’ї та близьких людей. Забобони рекомендують гуляти по лісу, збирати ягоди, які зараз починають активно з’являтися. А щоб отримати удачу від святих, треба пробачити рідним всі їхні гріхи.

Народні прикмети і традиції цього дня

якщо вночі було тепло - буде спекотне літо

ранок з хмарами - до обіду прийде дощ

чути грім сьогодні - на добру риболовлю

вранці збирається туман над водою - буде багато грибів

ясна погода, але ластівки не літають - на дощ

вранці бджоли не літають на полі - до обіду буде дощ

Також за народними звичаями сьогодні важливо помиритися з тою людиною, з якою ви перебуваєте у сварці. Якщо у вас немає можливості зустрітися, можна написати або зателефонувати. Важливо зробити це до заходу сонця, щоб цей вчинок привабив до вашого життя добробут й удачу.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Марія, Варфоломій.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: