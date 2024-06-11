11 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна влаштовувати пікніки

Сьогодні, 11 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих апостолів Вартоломея й Варнави за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Вартоломей, якого також називали Натанаїлом, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він був близьким другом апостола Филипа.
У Новому Завіті Вартоломей згадується в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та в Діях апостолів. Після Вознесіння Ісуса він проповідував у різних країнах, таких як Індія, Месопотамія, Лікаонія та Вірменія. Є свідчення, що він переклав Євангеліє від Матвія на мову народу Індії.
Вартоломей загинув мученицькою смертю. За однією з версій, його розіп'яли догори ногами, потім зняли з хреста і здерли з нього шкіру живцем. За іншою версією, його обезголовили. Це, вірогідно, сталося у Вірменії.
Апостол Варфоломій (ілюстрація: Вікіпедія)
Варнава, спочатку відомий як Йосип, був одним із 70 учнів Ісуса та проповідував разом з апостолом Павлом. Він був важливою фігурою в ранньому християнському русі.
Родом із Кіпру, він належав до племені Левія. Апостоли змінили його ім'я з Йосипа на Варнаву, що означає "син заохочення" або "син утіхи". Варнава привів Павла до апостолів після його навернення, коли ті ще боялися Павла через його минуле переслідування християн. Він також супроводжував Павла у його першій місіонерській подорожі.
Варнава активно проповідував Євангеліє на Кіпрі, в Антіохії та інших місцях. Він був одним із головних місіонерів у ранній церкві. У якийсь момент Варнава і Павло посперечалися через Йоана Марка, тому вони розділилися: Павло взяв із собою Силу, а Варнава - Марка. Варнава загинув мученицькою смертю на Кіпрі, де його побили камінням.
Святий Варнава (ілюстрація: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується влаштовувати пікніки. Наші предки вірили, що в цей день на галявинах збирається нечиста сила, і зустріч з нею може довести людину до безумства.
Натомість сьогодні краще провести день у колі сім’ї та близьких людей. Забобони рекомендують гуляти по лісу, збирати ягоди, які зараз починають активно з’являтися. А щоб отримати удачу від святих, треба пробачити рідним всі їхні гріхи.
Також за народними звичаями сьогодні важливо помиритися з тою людиною, з якою ви перебуваєте у сварці. Якщо у вас немає можливості зустрітися, можна написати або зателефонувати. Важливо зробити це до заходу сонця, щоб цей вчинок привабив до вашого життя добробут й удачу.
Сьогодні іменини святкують: Марія, Варфоломій.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми писали про те, коли буде Троїцька батьківська субота 2024, а також що треба зробити в цей день і що категорично заборонено.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.