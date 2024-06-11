11 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя устраивать пикники

Сегодня, 11 июня, праздник - православные украинцы чтят память святых апостолов Вартоломея и Варнавы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Вартоломей, также называемый Нафанаилом, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он был близким другом апостола Филиппа.
В Новом Завете Вартоломей упоминается в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Деяниях апостолов. После Вознесения Иисуса он проповедовал в разных странах, таких как Индия, Месопотамия, Ликаония и Армения. Есть свидетельства, что он перевел Евангелие от Матфея на язык народа Индии.
Вартоломей погиб мученической смертью. По одной из версий, его распяли вверх ногами, затем сняли с креста и содрали с него кожу заживо. По другой версии, его обезглавили. Это, вероятно, произошло в Армении.
Апостол Варфоломей (иллюстрация: Википедия)
Варнава, первоначально известный как Иосиф, был одним из 70 учеников Иисуса и проповедовал вместе с апостолом Павлом. Он являлся важной фигурой в раннем христианском движении.
Родом из Кипра, он принадлежал к племени Левия. Апостолы изменили его имя с Иосифа на Варнаву, что означает "сын поощрения" или "сын утехи". Варнава привел Павла к апостолам после его обращения, когда те еще боялись Павла из-за его преследования христиан. Он также сопровождал Павла в его первой миссионерской поездке.
Варнава активно проповедовал Евангелие на Кипре, в Антиохии и других местах. Он был одним из главных миссионеров в ранней церкви. В какой-то момент Варнава и Павел поспорили из-за Иоанна Марка, поэтому они разделились: Павел взял с собой Силу, а Варнава - Марка. Варнава погиб мученической смертью на Кипре, где его избили камнями.
Святой Варнава (иллюстрация: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется устраивать пикники. Наши предки верили, что в этот день на лужайках собирается нечистая сила, и встреча с ней может довести человека до безумия.
Сегодня лучше провести день в кругу семьи и близких людей. Суеверия рекомендуют гулять по лесу, собирать ягоды, которые сейчас начинают активно появляться. А чтобы получить удачу от святых, надо простить родным все их грехи.
Также по народным обычаям сегодня важно помириться с тем человеком, с которым вы находитесь в ссоре. Если у вас нет возможности встретиться, можно написать или позвонить по телефону. Важно сделать это до заката, чтобы этот поступок привлек в вашу жизнь благополучие и удачу.
Сегодня именины празднуют: Мария, Варфоломей.
По гороскопу люди, которые родились сегодня -Близнецы .
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.