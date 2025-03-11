11 березня: яке церковне свято і що не можна робити

Що за церковне свято сьогодні

11 березня православні християни вшановують святого Софронія, який був патріархом Єрусалимським. Він народився в Палестині приблизно у 560 році в заможній християнській родині. Від ранніх років Софроній прагнув духовного зростання, отримав класичну освіту, володів грецькою мовою, глибоко розумівся на літературі, філософії та богослов’ї.

У пошуках духовного вдосконалення він відправився до Єгипту, де вступив у монастир, присвятивши себе молитві та спогляданню. Подорожуючи святими місцями, він відвідав Константинополь та інші міста Візантійської імперії, щоб здобути більше знань та зміцнити свою віру.

Перебуваючи в Сирії, Софроній познайомився з відомим богословом Іоаном Дамаскином. Вони стали близькими соратниками та спільно обговорювали важливі питання християнського віровчення. Іоан Дамаскин, як один із провідних теологів того часу, вплинув на формування богословських поглядів Софронія.

У 634 році Софроній обійняв посаду патріарха Єрусалимського. Його служіння припало на важкі часи для Палестини, адже вже в 638 році арабські війська на чолі з халіфом Омаром захопили Єрусалим. За переказами, Софроній особисто зустрів халіфа, передавши йому місто та намагаючись забезпечити захист християнських святинь і місцевих вірян.

Попри зміну влади, патріарх продовжував дбати про свою паству, відстоюючи права християн та зберігаючи мир у неспокійні часи.

Що не можна робити 11 березня

Не розпочинайте важку працю на землі

У деяких регіонах України вірять, що цього дня не можна орати чи садити, інакше врожай буде поганим. Вважається, що земля має відпочивати, бо день належить до святкових і пісних періодів.

Уникайте сварок і негативних емоцій

Заборонено лаятися, лихословити та бажати іншим зла, адже це може принести негаразди. Особливо важливо уникати конфліктів із близькими, щоб не накликати неприємності.

Не кривдьте тварин

Вважається, що жорстокість до тварин у цей день може обернутися проблемами для самої людини. Народні прикмети попереджають: той, хто скривдить тварину, може сам постраждати від хвороб чи невдач.

Не викидайте старі речі та не їжте птицю

Вважається, що викидання старих речей цього дня може призвести до бідності. Також небажано готувати та їсти страви з птиці, бо це може накликати невдачу.

У цей день варто слідкувати за поведінкою голубів (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 11 березня

Якщо птахи будують свої гнізда з південного боку, літо буде нежарким.

Раннє повернення перелітних птахів із теплих країв віщує щедрий урожай зернових.

Якщо вирує завірюха, значить, сніг скоро розтане, а літо буде прохолодним і дощовим.

Ясне зоряне небо вночі - ознака майбутньої літньої посухи.

11 березня краще не висаджувати рослини, адже можливе раптове похолодання.

Голуби активно воркують на вулиці - незабаром стане тепліше.

За повір’ям, якщо цього дня питати в зозулі, скільки років залишилося жити, відповідь може бути недоброю. Такі запитання вважаються поганою прикметою та можуть накликати біду.

У кого День ангела 11 березня

За церковним календарем 11 березня іменини відзначають Василь, Іван, Георгій, Юхим, Софроній.

За старим стилем сьогодні день ангела відзначають Ганна, Іван, Петро, ​​Порфирій, Севастіан, Сергій.

Вас може зацікавити