107-річна довгожителька святкує день народження: у своїх дітей вона завжди просить три продукти
107-річна Пахіта Родрігес пережила дві світові війни, дві диктатури та громадянську війну в Іспанії. На свій день народження вона завжди просить у дітей три продукти.
Яку саме їжу просить довгожителька з Іспанії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Які три продукти любить довгожителька
Негаразди, яких вона зазнала протягом свого довгого життя, змусили її щороку просити однакові подарунки на день народження. Пахіта просить у своїх дітей нут, олію та рис, оскільки вона вважає, що доступ до основних продуктів харчування є важливим.
Минулого тижня Пахіта святкувала свій день народження в будинку престарілих Сан-Хуан-Гранде в Херес-де-ла-Фронтера.
Її вечірку-сюрприз відвідали друзі та родина. Коли його попросили підбити підсумок життя, сповненого спогадами та жертвами, Пахіта каже, що воно зводиться до трьох речей.
"Працювати, працювати і ще працювати", - сказала вона.
Незважаючи на життя, повне самопожертви, виховання п’ятьох дітей і невтомна робота швачкою, Пахіта зберегла своє здоров’я та почуття гумору. Її донька Лалі Гарсія пролила світло на причину одного й того самого прохання матері.
Пахіта Родрігес відсвяткувала 107-ий день народження ( Ayuntamiento de Jerez/Twitter)
"Все, що вона хоче, це щоб ми купили нут, олію і багато рису, тому що вона боїться повторення того, що пережила", - розповіла донька довгожительки.
Пахіта може похвалитися гарним здоров’ям. За словами її дочки Лалі, мама постійно робить ранкову гімнастику тому живе довго.
Вас може зацікавити
- Три секрети довголіття 100-річної українки, яка сама обробляє город і рубає дрова
- 100-річний професор розкрив свій секрет довгого життя
- Секрети молодості від 100-річного чоловіка, який досі ходить в зал та водить машину
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.