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107-річна довгожителька святкує день народження: у своїх дітей вона завжди просить три продукти

Вівторок 18 березня 2025 12:32
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107-річна довгожителька святкує день народження: у своїх дітей вона завжди просить три продукти Фото: Довгожителька з Іспанії любить три продукти (: Ayuntamiento de Jerez/X)
Автор: Людмила Жукова

107-річна Пахіта Родрігес пережила дві світові війни, дві диктатури та громадянську війну в Іспанії. На свій день народження вона завжди просить у дітей три продукти.

Яку саме їжу просить довгожителька з Іспанії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Які три продукти любить довгожителька

Негаразди, яких вона зазнала протягом свого довгого життя, змусили її щороку просити однакові подарунки на день народження. Пахіта просить у своїх дітей нут, олію та рис, оскільки вона вважає, що доступ до основних продуктів харчування є важливим.

Минулого тижня Пахіта святкувала свій день народження в будинку престарілих Сан-Хуан-Гранде в Херес-де-ла-Фронтера.

Її вечірку-сюрприз відвідали друзі та родина. Коли його попросили підбити підсумок життя, сповненого спогадами та жертвами, Пахіта каже, що воно зводиться до трьох речей.

"Працювати, працювати і ще працювати", - сказала вона.

Незважаючи на життя, повне самопожертви, виховання п’ятьох дітей і невтомна робота швачкою, Пахіта зберегла своє здоров’я та почуття гумору. Її донька Лалі Гарсія пролила світло на причину одного й того самого прохання матері.

107-річна довгожителька святкує день народження: у своїх дітей вона завжди просить три продуктиПахіта Родрігес відсвяткувала 107-ий день народження ( Ayuntamiento de Jerez/Twitter)

"Все, що вона хоче, це щоб ми купили нут, олію і багато рису, тому що вона боїться повторення того, що пережила", - розповіла донька довгожительки.

Пахіта може похвалитися гарним здоров’ям. За словами її дочки Лалі, мама постійно робить ранкову гімнастику тому живе довго.

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