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104-річна жінка, яка 40 років пропрацювала вчителькою, озвучила простий ключ до довгого життя

104-річна жінка поділилася рецептом довголіття (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Жукова

104-річна Ерлін Денніс був учителем майже 40 років. Хоча минуло десятиліття після того, як вона вийшла на пенсію, Денніс все ще впливає на своїх колишніх учнів.

В чому секрет молодості жінки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Fox8.

В чому секрет довгого життя Ерлін Денніс

Денніс майже 20 років пропрацювала вчителькою другого та третього класів у початковій школі Fairview у Хай-Пойнті.

"Я насолоджувалася дітьми, коли з ними працювала", - сказала вона.

Довгожительку також поважають у її церковній громаді у Greater First United Baptist Church.

Друзі кажуть, що захоплюються її цілеспрямованістю.

"Вона дійсно хотіла продовжувати водити машину, і вона завжди була готова робити те, що їй потрібно", - сказала її подруга Евелін Вільямс.

Евелін зараз возить 104-річну подругу, куди їй потрібно, оскільки кілька років тому вона перестала керувати автомобілем.

"Будьте активними якомога більше у своїй спільноті", - розповіла про свій секрет довголіття 104-річна жінка.

Ерлін Денніс (кадр з відео)

Невістка Евелін, Еллен Вільямс, також допомагає стежити за Денніс і піклуватися про її потреби.

"Під час цієї подорожі я зрозуміла, що хоча я думала, що я тут заради неї, я зрозуміла, що ми тут одне для одного", - сказала Еллен.

Денніс вдячна, що її друзі нагадують їй про важливість збереження стосунків та любов один до одного.

До цього, 114-річна жінка розказала про річ №1, яка допомогла прожити їй довге життя.

Раніше ми розповідали про те, як 108-річна бігунка поділилася своїм "чарівним" секретом довголіття.

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