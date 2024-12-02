104-річна жінка, яка 40 років пропрацювала вчителькою, озвучила простий ключ до довгого життя

104-річна Ерлін Денніс був учителем майже 40 років. Хоча минуло десятиліття після того, як вона вийшла на пенсію, Денніс все ще впливає на своїх колишніх учнів.
В чому секрет молодості жінки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Fox8.
Денніс майже 20 років пропрацювала вчителькою другого та третього класів у початковій школі Fairview у Хай-Пойнті.
"Я насолоджувалася дітьми, коли з ними працювала", - сказала вона.
Довгожительку також поважають у її церковній громаді у Greater First United Baptist Church.
Друзі кажуть, що захоплюються її цілеспрямованістю.
"Вона дійсно хотіла продовжувати водити машину, і вона завжди була готова робити те, що їй потрібно", - сказала її подруга Евелін Вільямс.
Евелін зараз возить 104-річну подругу, куди їй потрібно, оскільки кілька років тому вона перестала керувати автомобілем.
"Будьте активними якомога більше у своїй спільноті", - розповіла про свій секрет довголіття 104-річна жінка.
Ерлін Денніс (кадр з відео)
Невістка Евелін, Еллен Вільямс, також допомагає стежити за Денніс і піклуватися про її потреби.
"Під час цієї подорожі я зрозуміла, що хоча я думала, що я тут заради неї, я зрозуміла, що ми тут одне для одного", - сказала Еллен.
Денніс вдячна, що її друзі нагадують їй про важливість збереження стосунків та любов один до одного.
До цього, 114-річна жінка розказала про річ №1, яка допомогла прожити їй довге життя.
Раніше ми розповідали про те, як 108-річна бігунка поділилася своїм "чарівним" секретом довголіття.