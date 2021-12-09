104-летняя украинка вакцинировалась от коронавируса перед путешествием за границу (фото)

В Одессе 104-летняя женщина вакцинировалась от коронавируса, а прививку бабушка сделала перед поездкой за границу. София Цуркан получила первую дозу препарата и стала жительницей города самого почтенного возраста, которая прошла вакцинацию.

Об этом передали в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета на странице в Facebook .

Пани София Людвиговна, коренная одесситка, в ноябре сделала себе загранпаспорт, так как собирается отправиться в путешествие в Польшу, чтобы увидеться с детьми и их семьями.

104-летняя София Цуркан из Одессы сделала загранпаспорт и собирается съездить к детям в Польшу (фото: facebook.com/dms.Odesa)

Основательно готовясь к поездке за рубеж, теперь женщина получила первую дозу вакцины Pfizer. Вторую дозу намерены сделать уже через три недели.

104-летняя украинка София Цуркан получила первую дозу вакцины от COVID-19 (фото: facebook.com/gorzdrav.odessa)

По словам ее дочери Ванды Цуркан, после сделанной прививки самочувствие у 104-летней одесситки нормальное, никакого ухудшения не было, а место укола не покраснело, передает "Суспільне".

"Мы решили сделать Pfizer, потому что сами вакцинированы им. Также нам порекомендовали медики сделать прививку именно им. Мы давно хотели это сделать, но нам говорили о том, что этой вакциной дома не прививают. Впрочем, я смогла договориться, и домой приехала врач моей мамы с медсестрой", - говорит пани Ванда.

В пресс-службе Миграционной службы Одесской области рассказали, что София Цуркан всю жизнь жила и работала в Одессе, и сейчас "проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за границей", для чего женщине и оформили загранпаспорт.

Сделано это было в льготном порядке, так как гражданке более 80 лет.

София Цуркан в ноябре получила первый в своей жизни загранпаспорт (фото: facebook.com/dms.Odesa)

Как ранее уточняла сама София Цуркан, в Польшу она отправляется, чтобы повидаться с детьми - 82 и 75-летними дочерьми, а также двумя внучками и пятью правнуками, которые проживают в Варшаве.

"Родилась я в Одессе в семнадцатом, в революцию. Я по национальности - полька, училась я в польской школе", - приводятся слова женщины в сюжете ТСН.

Ванда Цуркан уточняет, что ее мама всю жизнь - бодрая и активная, но 1,5 года назад упала и повредила бедро, и теперь передвигается на коляске.

"Во-первых, она правнуков не видела никогда и главное - там мы ей предоставим полноценную медицинскую помощь. Мы даже не можем ее спустить с 4 этажа", - говорит дочь Софии Людвиговны.

Дочь долгожительницы из Одессы Софии Цуркан Ванда (фото: скриншот с видео)

Также женщина добавила, что мама "так долго живет, потому что никогда ни на кого не рассчитывала".

"Она никогда не лежала днем. Она целый день себе искала какую-нибудь работу. Она никогда не принимала никаких лекарств", - говорит дочь долгожительницы.

104-летняя одесситка София Цуркан сделала загранпаспорт, вакцинировалась и собирается съездить в Польшу (фото: скриншот с видео)