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Украинка отметила свой 107-й день рождения: секрет долголетия не знает

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 09:49
Украинка отметила свой 107-й день рождения: секрет долголетия не знает Фото: Анна Ковтун отпраздновала 107 день рождения (facebook.com MyroslavNosa)
Автор: Людмила Жукова

Жительница Полтавской области Анна Ковтун отпраздновала 16 ноября свой день рождения в 107-й раз.

Об этом сообщил Мирослав Носа на своей Facebook-странице.

Что известно о долгожительнице

День рождения Ковтун отпраздновала в кругу семьи. Сама женщина родилась в 1914 году в селе Броварки. К сожалению, она не знает рецепта долголетия, но чувствует себя хорошо.

"Пока чувствует себя хорошо, держится уверенно, секрета долголетия до сих пор не знает. На время поздравления в доме уже был накрыт стол, дочь София Григорьевна с гостями нас ждала", – написал Мирослав.

Украинка отметила свой 107-й день рождения: секрет долголетия не знаетВ Полтавской области Анна Ковтун отпраздновала 107-летие (фото: facebook.com/MyroslavNosa89)

Для справки

В Украине насчитывается более 1000 пенсионеров старше 100 лет. Долгое время самой старой жительницей Украины считалась уроженка села Жадово Черниговской области Кристина Нагорная.

Она родилась в июне 1900 года и умерла в ноябре 2017-го в возрасте 117 лет, пережив свою дочь. После смерти женщины самой старой жительницей считалась уроженка Буковины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна), скончавшаяся в январе 2019-го. На тот момент ей было более 107 лет.

Как мы ранее писали, долгожители-рекордсмены рассказали, из чего состоит их рацион.

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