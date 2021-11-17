Украинка отметила свой 107-й день рождения: секрет долголетия не знает

Об этом сообщил Мирослав Носа на своей Facebook-странице.

Что известно о долгожительнице

День рождения Ковтун отпраздновала в кругу семьи. Сама женщина родилась в 1914 году в селе Броварки. К сожалению, она не знает рецепта долголетия, но чувствует себя хорошо.

"Пока чувствует себя хорошо, держится уверенно, секрета долголетия до сих пор не знает. На время поздравления в доме уже был накрыт стол, дочь София Григорьевна с гостями нас ждала", – написал Мирослав.

В Полтавской области Анна Ковтун отпраздновала 107-летие (фото: facebook.com/MyroslavNosa89)

Для справки

В Украине насчитывается более 1000 пенсионеров старше 100 лет. Долгое время самой старой жительницей Украины считалась уроженка села Жадово Черниговской области Кристина Нагорная.

Она родилась в июне 1900 года и умерла в ноябре 2017-го в возрасте 117 лет, пережив свою дочь. После смерти женщины самой старой жительницей считалась уроженка Буковины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна), скончавшаяся в январе 2019-го. На тот момент ей было более 107 лет.