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99-летнюю украинку вакцинировали от COVID-19: реакция сети поражает

Новина українською → Тернопольская область, Среда 21 апреля 2021 23:23
99-летнюю украинку вакцинировали от COVID-19: реакция сети поражает Коллаж РБК-Украина: под Тернополем 99-летнюю бабушку вакцинировали от COVID-19
Автор: Владимир Костырин

Под Тернополем вакцинировали от коронавируса 99-летнюю пенсионерку, которая проживает в Петриковском областном гериатрическом пансионате. Пани Ирина Курова стала самой пожилой жительницей региона, которую привили от COVID-19.

Об этом 21 апреля передали в пресс-службе Минздрава Украины.

Сообщается, что вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech прошла успешно, после прививки женщина чувствует себя хорошо.

В сети также опубликовали фото пани Ирины, уроженки Крыма, которая сейчас проживает в Тернопольской области.

99-летнюю украинку вакцинировали от COVID-19: реакция сети поражает

99-летюю украинку вакцинировали от коронавируса (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Вакцинация персонала и жителей Петриковского областного гериатрического пансионата продолжается. Прививки проводят вакциной Pfizer-BioNTech. В течение двух дней в пансионате вакцинировано более полутора сотен подопечных. Следующая доза будет введена через 21 день, согласно инструкции", - рассказали в министерстве.

Реакция на публикацию о прививке для женщины в таком почтенном возрасте в сети стала довольно неоднозначной. Так, пользователи интернета желают бабушке долгих лет жизни, и чтобы никакая болячка ей не была страшна, при этом под постом можно встретить немало скептических, а иногда и даже гневных комментов от противников вакцинации.

  • Бабушка прожила 99 лет, наверное имея неплохой иммунитет от природы, зачем ему было колоть вакцину?
  • Ну, авось с вакциной бабушка еще лет 20 проживет.
  • ...в детстве прошла естественный отбор и не прививалась дрянью. Прошла войну, голод, 90-е. Решили добить стариков...
  • А кто скажет, что будет после срока 21 день с бедной бабушкой??? Слов нет, одни эмоции!!!
  • Я проживаю в Италии... 8 апреля мне сделали первую вакцину... 29 апреля - следующая... Спасибо Богу, жива... Да, чувствовала боли в суглобах... болело плечо, голова... была сонливость... и все... ничего страшного!! Мне делали такую же вакцину, как этой пожилой женщине!! Не говорите того, чего не знаете!! Всем здоровья, здоровья, здоровья и ума!

Ранее сообщалось, что недавно под Черниговом 100-летний мужчина выздоровел от коронавируса - дедушка поблагодарил врачей и пошел домой.

Напомним, в Минздраве рассказали, кому достанутся остатки вакцины Pfizer, и объяснили, что получить прививку без очереди не получится.

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