"1000 днів війни. Мій шлях": відкрито прийом робіт до участі у Конкурсі есе від музею "Голоси Мирних"

До участі запрошуються учні 9-11 класів, студенти I-II курсів коледжів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти всіх областей України.

Увага! Подати есе до конкурсу можна до 20 жовтня 2024 року лише в один спосіб: через офіційну реєстраційну форму на сайті музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова:

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами конкурсу. Корисна шпаргалка для учасників.

Переможців буде оголошено 20 грудня 2024 року на сайті музею. Вони отримають дипломи та подарунки: гаджети, повербанки та інші корисні речі.

Найкращі роботи стануть частиною музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, найбільшої у світі колекції історій про війну в Україні, який містить вже 120 тисяч живих історій з перших вуст.

Організаторами конкурсу є Фонд Ріната Ахметова за підтримки Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" та Міністерства освіти і науки України. Слідкуйте за оновленнями на сторінці проєкту.