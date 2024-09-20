UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"1000 днів війни. Мій шлях": відкрито прийом робіт до участі у Конкурсі есе від музею "Голоси Мирних"

Фото: відкрито прийом робіт до участі у Конкурсі есе від музею "Голоси Мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Розпочато прийом творчих робіт у рамках Конкурсу есе "1000 днів війни. Мій шлях"! Конкурс оголошує музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова до Міжнародного дня миру, щоб підкреслити значення миру як головної цінності суспільства, силу духу української молоді попри виклики війни, її вміння знаходити світло у темні часи, прагнення жити та впевнено дивитися у майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

До участі запрошуються учні 9-11 класів, студенти I-II курсів коледжів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти,  вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти всіх областей України. 

Увага! Подати есе до конкурсу можна до 20 жовтня 2024 року лише в один спосіб: через офіційну реєстраційну форму на сайті музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова:  

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами конкурсу. Корисна шпаргалка для учасників.

Переможців буде оголошено 20 грудня 2024 року на сайті музею. Вони отримають дипломи та подарунки: гаджети, повербанки та інші корисні речі.

Найкращі роботи стануть частиною музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, найбільшої у світі колекції історій про війну в Україні, який містить вже 120 тисяч живих історій з перших вуст.

Організаторами конкурсу є Фонд Ріната Ахметова за підтримки Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" та Міністерства освіти і науки України. Слідкуйте за оновленнями на сторінці проєкту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов