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"1000 дней войны. Мой путь": открыт прием работ к участию в Конкурсе эссе от музея "Голоса Мирных"

Фото: открыт прием работ к участию в Конкурсе эссе от музея "Голоса Мирных" (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Начат прием творческих работ в рамках Конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь"! Конкурс объявляет музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова к Международному дню мира, чтобы подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, силу духа украинской молодежи, несмотря на вызовы войны, ее умение находить свет в темные времена, стремление жить и уверенно смотреть в будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты I-II курсов колледжей, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и заведений профессионального (профессионально-технического) образования всех областей Украины.

Внимание! Подать эссе на конкурс можно до 20 октября 2024 года только одним способом: через официальную регистрационную форму на сайте музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова:

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса. Полезная шпаргалка для участников.

Победители будут объявлены 20 декабря 2024 года на сайте музея. Они получат дипломы и подарки: гаджеты, повербанки и другие полезные вещи.

Лучшие работы станут частью музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине, содержащей уже 120 тысяч живых историй из первых уст.

Организаторами конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины. Отслеживайте обновления на странице проекта.

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Ринат Ахметов