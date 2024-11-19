1000 днів повномасштабної війни: у Фонді Ахметова розповіли про програми підтримки

З початку війни РФ проти України, з 2014 року, фонд Ріната Ахметова продовжує активно підтримувати тих, кому необхідна допомога. Лікування та реабілітація після поранень дітей та дорослих, надання психологічної допомоги, передача продуктових наборів та медикаментів, надання медичного обладнання - все це напрямки роботи фонду. Наразі реалізовано понад 70 програм та проєктів у соціальній сфері.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Від початку війни фонд надав понад 13 мільйонів продуктових наборів, 800 тисяч медичних наборів та апаратури, регулярно проводить реабілітацію дорослих і дітей після поранень внаслідок війни. З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Окрема увага приділяється дітям: загалом понад 5 млн дітей отримали всебічну підтримку від фонду. У 1000 день війни чергова допомога прямує до лікарні Охматдит, всього заплановано три етапи передачі різного обладнання. Раніше фонд передав лікарні сучасні реанімобілі.

Минулого року Фонд Ріната Ахметова приєднався до пілотного проєкту соціального житла для маріупольців "ЯМаріупольЖитло". Фонд є головним українським донором цієї ініціативи, і взяв на себе облаштування зон спільного користування та дитячого майданчику.

Музей "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова - окремий напрямок діяльності. Це не лише надважливий архів, який налічує вже понад 120 тисяч історій з перших вуст, а й підґрунтя для справедливого осуду воєнних злочинів. Музей є першоджерелом правди про війну, літописом трагедії, яку переживає країна з 2014 року.

До 1000 днів повномасштабного вторгнення музеєм "Голоси Мирних" створено окремий спецпроєкт "1000 днів. Тисячі історій" - колекція, до якої увійшли 20 знакових віх 1000 днів повномасштабної війни. Перейти за посиланням, щоб прочитати історії, можна тут.

Вже 19 років Фонд Ріната Ахметова щодня допомагає людям. Робота триває. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001 або пишіть у месенджер фонду.