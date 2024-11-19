1000 дней полномасштабной войны: в Фонде Ахметова рассказали о программах поддержки

С начала войны РФ против Украины, с 2014 года, фонд Рината Ахметова продолжает активно поддерживать тех, кому необходима помощь. Лечение и реабилитация после ранений детей и взрослых, оказание психологической помощи, передача продуктовых наборов и медикаментов, медицинское оборудование - все это направления работы фонда. В настоящее время реализовано более 70 программ и проектов в социальной сфере.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

С начала войны фонд предоставил более 13 миллионов продуктовых наборов, 800 тысяч медицинских наборов и аппаратуры, регулярно проводит реабилитацию взрослых и детей после ранений в результате войны. С 2014 года фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Отдельное внимание уделяется детям: более 5 млн детей получили всестороннюю поддержку от фонда. В 1000 день войны очередная помощь направляется в больницу Охматдет, всего запланировано три этапа передачи разного оборудования. Ранее фонд передал больнице современные реанимобили.

В прошлом году Фонд Рината Ахметова присоединился к пилотному проекту социального жилья для мариупольцев "ЯМариупольЖилье".

Музей "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова – отдельное направление деятельности. Это не только важнейший архив, насчитывающий уже более 120 тысяч историй из первых уст, но и основа для справедливого осуждения военных преступлений. Музей является первоисточником правды о войне, летописью трагедии, переживаемой страной с 2014 года.

К 1000 дням полномасштабного вторжения музеем "Голоса Мирных" создан отдельный спецпроект "1000 дней. Тысячи историй" - коллекция, в которую вошли 20 знаковых вех 1000 дней полномасштабной войны. Перейти по ссылке, чтобы прочитать истории, можно здесь.

Уже 19 лет Фонд Рината Ахметова ежедневно помогает людям. Работа продолжается. Если вам или вашим близким нужна помощь, обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.