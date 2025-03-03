100-річний професор розкрив свій секрет довгого життя: це всього одна річ

Секрети довголіття 100-річного професора

Джон Шарфенберг народився в Шанхаї, Китай, у 1923 році та закінчив Гарвардську школу громадської охорони здоров’я в 1956 році. Він був професором у Loma Linda протягом 63 років.

Професор пережив своїх двох братів на 14 і 17 років, і він каже, що це число тільки зростатиме, оскільки він також "не помре наступного року". В чому ж його секрет? На думку доктора Шарффенберга, відповідь проста: фізичні вправи.

"Потрібно щодня займатися спортом. Це дуже важливо. Я пережив своїх двох братів - 14 років, 17 років. Вони вже померли, а я буду жити", - сказав він.

"Ви повинні розуміти, що надмірна вага збільшує ризик смерті майже від усіх відомих нам захворювань. Але тепер дозвольте мені повідомити вам хороші новини. Навіть якщо ви страждаєте ожирінням, якщо ви щодня займатиметеся спортом, ви проживете довше, ніж людина з нормальною вагою, яка не займається спортом", - додав довгожитель.

За словами професора, чоловік, який курить, має гіпертонію, високий рівень холестерину в крові, але якщо він щодня займається спортом, переживе людину, яка не має жодної з тих проблем і не займається спортом.

Чому фізичні вправи так корисні?

Національна служба охорони здоров’я стверджує, що фізичні вправи можуть знизити ризик серйозних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, інсульт, діабет 2 типу та рак, а також знизити ризик передчасної смерті до 30 %.

Медики радять дорослим намагатися бути активними щодня та прагнути виконувати принаймні 150 хвилин фізичної активності протягом тижня за допомогою різноманітних видів діяльності.

Дослідження, опубліковане в журналі Circulation, показало, що дотримання рекомендацій щодо мінімальної фізичної активності (150–300 хвилин помірної інтенсивності або 75–150 хвилин інтенсивної інтенсивності на тиждень) може знизити ризик ранньої смерті до 21%.

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