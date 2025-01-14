100-летняя женщина, которая все еще работает, назвала 5 секретов долголетия
Американка ДжоКлета Уилсон, которой 100 лет, до сих пор работает и чувствует себя полной сил. По ее словам, именно возвращение к работе позволило ей чувствовать себя лучше.
Какие еще секреты долголетия имеет долгожительница, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.
Секреты долголетия 100-летней американки
Джоклета рассказала, что она трижды выходила на пенсию.
"Мне пришлось выйти из дома, вернуться на работу и посмотреть, что происходит в обществе", - рассказала она.
Сейчас Уилсон является самым старшим работником в супермаркете Home Depot в США, и эта роль, по ее словам, "очень веселая". Но кроме работы в розничной торговле, недавно она поделилась некоторыми другими секретами своего долголетия.
Как можно больше общайтесь
Одной из причин, почему Уилсон пошла на работу в Home Depot в возрасте 98 лет, была социализация. Ее желанием было общаться с людьми.
На самом деле, когда ей исполнилось 100 лет, она устроила вечеринку по случаю дня рождения с 80 гостями у себя дома, вместе с двумя пианистами. Теперь она два раза в неделю работает в магазине с 6 до 10 утра.
Танцуйте
Уилсон танцует на протяжении всей жизни. Она путешествовала по миру и всегда танцевала. Обучение танцам также научило ее важности хорошей осанки, которую она часто проверяет, стоя у стены.
Будьте креативными
Танец - не единственное творческое занятие Уилсона. В 90 лет она купила фортепиано и сама училась играть. Через несколько лет она вышла на сцену, чтобы выступить в местном театре.
Питайтесь правильно
У американки был диагностирован рак. По этим причинам она старается питаться как можно здоровее. Один из способов, как она это делает, - ограничивает потребление сахара. Она признает, что для этого нужен большой самоконтроль, но время от времени позволяет себе вкусности. По ее словам, в морозилке у нее всегда есть шоколадный торт, иногда она позволяет себе кусочек.
"Я хорошо питаюсь. Я не часто ем вне дома. Я сама готовлю еду и наслаждаюсь этим", - добавила она.
Не переживайте по мелочам
Не беспокойтесь по мелочам", философия, которую она приняла, когда имела дело со своим здоровьем.
"Я всегда говорю: не беспокойтесь по мелочам. Не волнуйтесь. Не позволяйте всему вас злить. Гнев забирает много мышц и много хорошего в вашей жизни. Гораздо легче мыслить позитивно, чем негативно. Это требует гораздо меньше усилий. И это то, что я стараюсь делать", - резюмировала долгожительница.
Кстати, диетолог из зоны долгожителей в Японии рассказала, что ест на завтрак.
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