100-річна британка назвала напій довгожителів: саме він допоміг їй прожити так довго

Свій 100-річний ювілей Вінні Тігвел відзначила 14 лютого. На урочистий обід зібралися її родичі, жителі Ньюбері та навіть мер містечка Гері Норман.

Річ у тому, що Вініфред (Вінні) Валентайн більшу частину свого життя пропрацювала у місцевому універмазі. Вона народилася у Глостерширі, виросла у багатодітній родині у Коутсолдсі. Потім вона вийшла заміж і переїхала до Ньюбері.

Там вона пішла на роботу до магазину Sainsbury`s, де пройшла шлях від консультанта до керуючої та її знали майже всі мешканці містечка.

1980 року вона вийшла на пенсію та стала волонтером Королівської волонтерської служби. Кілька років вона керувала чайним баром у магістратському суді Західного Беркшира та збирала тисячі фунтів для місцевих благодійних організацій.

Зараз у неї п'ятеро онуків, 11 правнуків та 8 праправнуків. Все життя Вінні захоплювалася садівництвом, в'язанням, випічкою, любила дивитися верхогони та багато гуляла.

Фото: Вінні Тігвел відзначила 100-річний ювілей

Але найбільше захоплення довгожительки – чай. У її день народження кухарі подали особливий чай, яким іменинниця поділилася зі своїми гостями. Вона стверджує, що саме чай став напоєм, який допоміг їй прожити так довго і зберегти ясність розуму.

У свої 100 років Вінні Тігвел має чудове почуття гумору, гострий розум і завжди змушує посміхнутися співробітників будинку для людей похилого віку, а також своїх рідних і друзів.

"У мене був чудовий день - було так чудово, що вся моя сім'я була зі мною і я зустрілася з мером. Я відчула себе особливою, отримавши ще й телеграму від короля! Мій секрет довгого життя - це чай і багато сміху!" - сказала Вінні Тігвел.