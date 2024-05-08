10 звичок, які притаманні лише позитивним людям: перевірте себе

Кожна людина особлива по-своєму. Однак, деякі вважаються позитивним людьми, через вміння нести лише приємні емоції у життя. Таких людей можна розпізнати за деякими ознаками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-спільноту " Psychologia ".

Не чекають гарного - вони самі його створюють

"Очікування", "випадок", "надія на удачу" є словами пасивної людини і ніколи не зустрічаються в словнику позитивної. Вони, як правило, дуже активно беруть участь у побудові свого життя.

Зокрема, працюють, щоб внести зміни в навколишній світ, щоб почуватися краще у важкі часи, а не чекають унікального поєднання зірок на небі.

Легко розлучаються із зайвим

Багато людей намагаються до останнього чіплятися за свої улюблені ідеї, речі або навіть людей, витрачаючи на це свої найкращі сили та енергію. Позитивні люди легко дозволяють піти всьому зайвому і непотрібному, як тільки розуміють, що це заважає їм жити.

Минуле має залишатися в минулому

Хороші й погані спогади мають залишатися саме там, де їм і місце - у минулому.

Позитивні люди не витрачають багато часу на тугу за старими добрими днями, тому що вони надто зайняті роботою над своїм сьогоденням і майбутнім днем.

Негативний досвід минулого використовують не для жалю, а для аналізу причин і вилучення уроків в якості сходинки у кращому майбутньому.

Вдячність - друге імʼя позитивної людини

Позитивні люди не зосереджуються на перешкодах на своєму шляху, але готові щиро дякувати Богові, долі, життю за кожен крок, зроблений на дорозі.

А саме за кожен прожитий день, який повний нових подій та вражень.

Зосереджені на можливостях, а не обмеженнях

Оптимістичні люди намагаються бачити те, що вони можуть робити. Вони шукають можливості та рішення, а не зациклюються на тому, чому це неможливо.

Навіть у разі невдачі вони шукають нові варіанти і роблять нові спроби, не намагаючись звалити все на свою першу невдачу.

Позитивні люди не дозволяють страхам впливати на життя

Той, хто перебуває у владі своїх страхів і забобонів, ніколи не зможе жити повноцінним і відкритим життям.

Позитивні люди не нехтують заходами безпеки, але ніколи не дозволять собі через страх не побувати в новій країні чи зайнятися новою діяльністю.

Багато посміхаються

Це найбільш видима їхня риса, яка так усім подобається. Позитивні люди не тільки перебувають у гарному настрої, а й загадковим чином уміють передавати його іншим.

Оптимізм, легке ставлення до життя, гарне почуття гумору та іронія - усі ці якості є обовʼязковими ознаками таких людей. Вони мають високий ступінь самоповаги, але відмовляються сприймати себе занадто серйозно.

Товариськість

Важко уявити собі позитивну людину, яка вела б замкнутий, відокремлений, похмурий спосіб життя. Як правило, такі люди люблять і чудово вміють спілкуватися, люблять заводити нові знайомства і перебувати в суспільстві.

Від таких людей не почуєш пліток, а скоріше можна очікувати живої щирої участі та реальної допомоги.

Вони знають, що таке біль і нещастя

Одна з найбільших помилок думати, що позитивні люди завжди щасливі. Вони чудово знають, що таке негативні емоції, але усвідомлено обирають позитивний бік.

Несуть відповідальність за своє життя

Позитивні люди занадто поважають себе, щоб вирощувати в собі комплекс жертви. Від них не почуєш стогонів і скарг на поганого начальника, сварливу

дружину або неврожай.

Вони не звинувачуватимуть у своїх проблемах інших людей, а сподіваються тільки на себе і свої сили.