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Найщасливіші країни світу у 2024 році: де люди найбільше задоволені своїм життям

Неділя 24 березня 2024 09:00
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Найщасливіші країни світу у 2024 році: де люди найбільше задоволені своїм життям Фото: Відпочинок у Фінляндії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Висока якість життя у країні визначається не лише економічною успішністю, але часто й відчуттям благополуччя людей. За таким показником дослідники визначили рівень щастя по всьому світу.

Які країни потрапили до топ-10 найщасливіших у 2024 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Як визначали рівень щастя у країнах

Всесвітній рейтинг щастя World Happiness Report базується на основі середнього показника за результатами опитувань за період 2021-2023 років. Респонденти суб'єктивно оцінювали свій рівень благополуччя, позитивні та негативні емоції.

У звіті використовували дані всесвітнього опитування Gallup. Респондентів просили оцінити своє поточне життя в цілому за допомогою шкали від 0 до 10. Як правило, для кожної країни щорічно збирається близько 1000 відповідей. Рейтинг щастя базується середньому трирічному значенні цих оцінок життя.

Позитивні емоції, які треба було оцінити учасникам опитування – сміх, задоволення та інтерес. Негативні: занепокоєння, смуток та гнів.

Найщасливіші країни світу у 2024 році: де люди найбільше задоволені своїм життям

Фото: Рівень щастя визначали за оцінками самих людей (pixabay.com)

Водночас оцінки життя відрізняються між країнами більше, ніж емоції, і пояснюються різним життєвим досвідом у країнах.

Які країни стали найщасливішими у 2024 році

Перша десятка країн у рейтингу майже не змінилася з попереднього звіту. Наразі найщасливішими країнами визнані такі:

  1. Фінляндія;
  2. Данія;
  3. Ісландія;
  4. Швеція;
  5. Ізраїль;
  6. Нідерланди;
  7. Норвегія;
  8. Люксембург;
  9. Швейцарія;
  10. Австралія.

Між тим у другій десятці відбулося більше змін – туди потрапили Коста-Ріка та Кувейт, на 12 і 13 місця. Завдяки зменшенню розриву у рівні щастя між різними частинами Європи Чехія (18 місце) та Литва (19 місце) також потрапили до першої двадцятки. Також у топ-20 Австрія – на 14 місці, Канада – на 15-му, Бельгія на 16-му, а Ірландія на 17-му. Словенія майже приєдналася до них – на 21 місці.

Найщасливіші країни світу у 2024 році: де люди найбільше задоволені своїм життямФото: Відпочинок у Копенгагені, Данія (pixabay.com)

США та Німеччина втратили позиції у топ-20 та опустилися з 15 і 16 місць минулого рейтингу на 23 і 24 місця.

У першій десятці найщасливіших країн населення понад 15 млн мають лише Нідерланди та Австралія. З усієї першої двадцятки лише Канада та Велика Британія мають населення понад 30 млн.

Україна за оцінками щастя з 2021 року посіла 105 місце. Раніше українці були щасливіші – на 95-му місці.

Найменше щасливих людей, згідно зі звітом – у Марокко (107), Кенії (114), Єгипті (127), Індії (126). Завершує рейтинг Афганістан (143 місце).

Нагадаємо, ми писали, що найщасливіша країна світу – у Європі. Її особливість у природі та стилі життя.

Також ми розповідали, у яких країнах Європи жителі більше задоволені своїм життям. Найкраще людям живеться на півночі та заході Європи, згідно зі звітом Євростату.

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