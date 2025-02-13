6 зірок, які зруйнували свою кар'єру одним інтерв'ю

Хоакін Фенікс

Сьогодні Хоакін Фенікс - лауреат премії "Оскар" і багаторазовий номінант престижних нагород. Проте у 2009 році його кар'єра ледь не пішла в інше русло після появи на "Пізньому шоу з Девідом Леттерманом". Він вийшов у темних окулярах і густій бороді, невпевнено бурмотів під час розмови, змушуючи ведучого сипати жартами на його адресу. Хоакін Фенікс (фото: Вікіпедія)

Пізніше з’ясувалося, що це була інсценізація для його псевдодокументального фільму "Я все ще тут". Але ЗМІ та глядачі сприйняли його поведінку як справжній нервовий зрив, і багато продюсерів почали уникати співпраці з ним. Сам актор зізнавався, що після цього випадку рівень пропозицій значно впав, і йому знадобилося кілька вдалих проєктів, щоб повернути довіру індустрії.

Том Круз

2005 рік став одним із найскандальніших у кар'єрі Тома Круза. Все почалося з його дивної поведінки на шоу Опри Вінфрі, де він стрибав на дивані, висловлюючи свої почуття до Кеті Холмс. Але справжній удар по його репутації завдали його висловлювання про антидепресанти.

Спочатку він публічно розкритикував Брук Шилдс за те, що вона приймала ліки від післяпологової депресії. Потім в ефірі шоу "Сьогодні" в суперечці з Меттом Лауером назвав психіатрію "псевдонаукою", поводячись зверхньо та агресивно. Том Круз (фото: Вікіпедія)

Це обурило громадськість, а у 2006 році кінокомпанія Paramount Pictures припинила з ним співпрацю після 14 років спільної роботи. Навіть Стівен Спілберг засудив його поведінку. Втім, з часом відносини Круза з кіноіндустрією відновилися, і він повернувся до статусу зірки.

Кетрін Гейґл

Кетрін Гейґл давно має репутацію акторки, з якою важко працювати. Але її інтерв’ю для Vanity Fair у 2008 році завдало найбільшого удару по її кар'єрі. Вона розкритикувала фільм "Трішки вагітна", в якому сама ж зіграла головну роль, назвавши його "сексистським" та незадовільним у зображенні жінок. Кетрін Гейґл (фото: instagram.com/katherineheigl)

Це здивувало усіх, адже вона добровільно погодилася на участь у цьому проєкті. Іронічно, що вже наступного року вона знялася у фільмі "Потворна правда", який критикували за принизливе ставлення до жінок. Через її висловлювання багато режисерів, які й без того сумнівалися щодо співпраці з нею, остаточно втратили довіру.

Меган Фокс

Порівнювати свого режисера з Гітлером - не найкраща стратегія для кар'єри. Але саме це зробила Меган Фокс, коли в інтерв’ю журналу Wonderland висловилася про Майкла Бея, заявивши, що він поводиться "як справжній диктатор". Слова акторки спричинили широкий резонанс, і невдовзі вона втратила роль у франшизі "Трансформери". Меган Фокс (кадр з фільму "Думай як пес")

Цікаво, що сам Бей пізніше зізнався: її звільнення ініціював виконавчий продюсер Стівен Спілберг. Надалі акторка ще працювала з Беєм у "Черепашках-ніндзя", але її кар’єра так і не повернулася на колишній рівень.

Чарлі Шин

Чарлі Шин завжди був відомий своїми скандалами, але одним із найбільш резонансних стало його інтерв’ю у 2015 році в шоу "Сьогодні". Саме там він відкрито зізнався, що є ВІЛ-позитивним. Чарлі Шин (фото: Вікіпедія)

Хоча багато хто оцінив його відвертість, інші засудили те, що він приховував свій діагноз протягом чотирьох років, що могло поставити під загрозу здоров’я його партнерок. Деякі глядачі побачили в ньому жертву обставин, тоді як інші ще більше зміцнилися в думці про його безвідповідальність.

Р. Келлі

У 2000-х роках Р. Келлі ще мав прихильників, попри численні звинувачення у сексуальних злочинах. Але у 2008 році інтерв’ю, яке він дав журналісту Туре, серйозно похитнуло його репутацію. Коли у нього запитали, чи подобаються йому неповнолітні дівчата, він ухилився від прямої відповіді, запитавши: "А що ви маєте на увазі під підлітками?". Р. Келлі (фото: Getty Images)

Його реакція шокувала глядачів і стала черговим підтвердженням підозр щодо нього. Це інтерв’ю стало важливою віхою в тому, як медіа зображували його в наступні роки, а згодом він таки опинився за ґратами.