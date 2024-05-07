10 захопливих Android-ігор на різний смак для телефона і планшета

Alto's Odyssey

У цій грі ви керуєте лижником-екстремалом, який подорожує локаціями з прекрасними пейзажами, виконуючи трюки та збираючи різноманітні бонуси.

PUBG Mobile

Це одна з найпопулярніших мобільних ігор у жанрі Battle Royale, де ви збираєте зброю, броню та інші різноманітні предмети та боретеся за виживання на великому острові з іншими гравцями.

Among Us

Ця мультиплеерна гра стала справжнім хітом! У ній ви повинні виявити імпостера (самозванця) серед екіпажу космічного корабля.

Clash Royale

Дана гра від творців Clash of Clans поєднує елементи стратегії та колекційної карткової гри в реальному часі. У ній двоє або четверо гравців борються між собою, намагаючись знищити базу супротивника з використанням карт і тактичного мислення.

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga - це класична гра-головоломка, де вам прийдеться збирати різнокольорові цукерки у різноманітних рівнях.

Asphalt 9: Legends

Одна з найуспішніших і найкращих ігор популярної серії гонок. У цьому автосимуляторі все просто: ви керуєте різноманітними крутими суперкарами і берете участь у захоплюючих гонках.

Genshin Impact

Це RPG з відкритим світом, де гравець керує групою з чотирьох персонажів, які подорожують у пошуках викраденого близнюка головного героя. Для цього їм належить вирішувати головоломки, боротися з ворогами, шукати союзників і збирати ресурси для їхнього розвитку.

Minecraft

Класична гра, де ви можете будувати світ своєї мрії з різних блоків.

Subway Surfers

Одна з найпопулярніших мобільних ігор у світі. Мета гри полягає в тому, щоб керований гравцем персонаж, який обмалював графіті один з вагонів поїзда і був "застуканий" інспектором, тікаючи від полісмена, пробіг якнайдалі, ухиляючись від зустрічних поїздів і долаючи перешкоди.

Pokémon GO

Це класика. І так - вона досі популярна! Ця гра з доповненою реальністю дозволяє вам вирушити в пригоду, ловлячи покемонів у реальному світі.