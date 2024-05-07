10 захопливих Android-ігор на різний смак для телефона і планшета

Сьогодні на телефонах і планшетах можна грати в ігри, які своїми сюжетами і графікою часто не поступаються іграм, доступним на консолях і ПК. Хочете просту гру, в яку можна зануритися на п'ять хвилин, чекаючи в черзі? Будь-ласка. Прагнете провести кілька годин, занурившись у серйозну рольову гру? Таких теж достатньо.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 10 найзахопливіших Android-ігор - від шутерів та RPG до головоломок - які ви прямо зараз можете завантажити у Google Play.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Pocket-lint, Android Police, PCMag.
Alto's Odyssey
У цій грі ви керуєте лижником-екстремалом, який подорожує локаціями з прекрасними пейзажами, виконуючи трюки та збираючи різноманітні бонуси.
PUBG Mobile
Це одна з найпопулярніших мобільних ігор у жанрі Battle Royale, де ви збираєте зброю, броню та інші різноманітні предмети та боретеся за виживання на великому острові з іншими гравцями.
Among Us
Ця мультиплеерна гра стала справжнім хітом! У ній ви повинні виявити імпостера (самозванця) серед екіпажу космічного корабля.
Clash Royale
Дана гра від творців Clash of Clans поєднує елементи стратегії та колекційної карткової гри в реальному часі. У ній двоє або четверо гравців борються між собою, намагаючись знищити базу супротивника з використанням карт і тактичного мислення.
Candy Crush Saga
Candy Crush Saga - це класична гра-головоломка, де вам прийдеться збирати різнокольорові цукерки у різноманітних рівнях.
Asphalt 9: Legends
Одна з найуспішніших і найкращих ігор популярної серії гонок. У цьому автосимуляторі все просто: ви керуєте різноманітними крутими суперкарами і берете участь у захоплюючих гонках.
Genshin Impact
Це RPG з відкритим світом, де гравець керує групою з чотирьох персонажів, які подорожують у пошуках викраденого близнюка головного героя. Для цього їм належить вирішувати головоломки, боротися з ворогами, шукати союзників і збирати ресурси для їхнього розвитку.
Minecraft
Класична гра, де ви можете будувати світ своєї мрії з різних блоків.
Subway Surfers
Одна з найпопулярніших мобільних ігор у світі. Мета гри полягає в тому, щоб керований гравцем персонаж, який обмалював графіті один з вагонів поїзда і був "застуканий" інспектором, тікаючи від полісмена, пробіг якнайдалі, ухиляючись від зустрічних поїздів і долаючи перешкоди.
Pokémon GO
Це класика. І так - вона досі популярна! Ця гра з доповненою реальністю дозволяє вам вирушити в пригоду, ловлячи покемонів у реальному світі.
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