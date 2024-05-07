10 увлекательных Android-игр на разный вкус для телефона и планшета

Alto's Odyssey

В этой игре вы управляете лыжником-экстремалом, который путешествует по локациям с прекрасными пейзажами, выполняя трюки и собирая разнообразные бонусы.

PUBG Mobile

Это одна из самых популярных мобильных игр в жанре Battle Royale, где вы собираете оружие, броню и другие предметы и боретесь за выживание на большом острове с другими игроками.

Among Us

Эта мультиплеерная игра стала настоящим хитом! В ней вы должны обнаружить импостера (самозванца) среди экипажа космического корабля.

Clash Royale

Эта игра от создателей Clash of Clans сочетает элементы стратегии и коллекционной карточной игры в реальном времени. В ней два или четыре игрока борются между собой, пытаясь уничтожить базу противника с использованием карт и тактического мышления.

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga - это классическая игра-головоломка, где вам придется собирать разноцветные конфеты в разных уровнях.

Asphalt 9: Legends

Одна из самых успешных и лучших игр популярной серии гонок. В этом автосимуляторе все просто: вы управляете разнообразными крутыми суперкарами и участвуете в увлекательных гонках.

Genshin Impact

Это RPG с открытым миром, где игрок управляет группой из четырех персонажей, путешествующих в поисках похищенного брата-близнеца главного героя. Для этого им предстоит решать головоломки, сражаться с врагами, искать союзников и собирать ресурсы для развития.

Minecraft

Классическая игра, где вы можете строить мир своей мечты из разных блоков.

Subway Surfers

Одна из популярнейших мобильных игр в мире. Цель игры состоит в том, чтобы управляемый игроком персонаж, который обрисовал граффити один из вагонов поезда и был "застукан" инспектором, убегая от полицейского, пробежал как можно дальше, уклоняясь от встречных поездов и преодолевая препятствия.

Pokémon GO

Это классика. И да - она до сих пор популярна! Эта игра с дополненной реальностью позволяет вам отправиться в приключение, ловя покемонов в реальном мире.