15 ювелірних прикрас українських брендів, які скажуть "я тебе кохаю" без слів

GUZEMA

Кольє-трансформер "Серденько на ланцюжку"

Лаконічний кольє-трансформер спонукає не чекати на правильний час і зізнаватися в коханні просто зараз. А завдяки рухомому серденьку прикраса може трансформуватися під різні ваші образи.

Кольє-трансформер "Серденько на ланцюжку" (фото: guzema.ua)

Прикраса виконана в білому та жовтому золоті.

Ціна - 29 900 гривень.

Браслет на застібці "Серденько"

Браслет на застібці з колекції "Love" додасть вашому образу романтичності та тендітності. Сам ланцюжок доволі тонкий, тому метафорично має вигляд ниточки любові.

Браслет на застібці "Серденько" (фото: guzema.ua)

Браслет виконаний із білого та жовтого золота.

Ціна - 18 600 гривень.

Каблучка-трансформер "Серденько з діамантами на ланцюжку"

Це культовий бестселер бренду. Каблучка-трансформер із сердечком виготовлена з жовтого золота та всипана крихітними діамантами. Дарувати цей ювелірний виріб можна навіть не знаючи розмір пальця коханої, адже розмір регулюється та підходить на кожен пальчик.

Каблучка-трансформер (фото: guzema.ua)

Ціна - 30 500 гривень.

Gunia Project

Підвіс "Ключ од серця з ланцюжком"

Дизайн підвіски натхнений українським декоративним мистецтвом, деталями воріт і хвірток з Євсуга і Кремінної Луганської області та традицією підвішувати ключ і замок у пам'ятних місцях на знак міцного кохання.

Підвіс "Ключ од серця" (фото: guniaproject.com.ua)

Ціна - 10 500 гривень.

Срібне кольє з серцем та підвісками на ланцюжку

Срібний кулон-серце з позолотою створили до 32-ї річниці незалежності України. Дизайнери також надихалися козацькою геральдикою. 15% з продажу прикраси бренд переказує на закупівлю дронів-камікадзе для ЗСУ.

Срібне кольє з серцем і підвісками на ланцюжку (фото: guniaproject.com.ua)

Ціна - 9 800 гривень.

Підвіс "Відкрите серце з ланцюжком"

Дизайн цієї прикраси також походить з деталей воріт і хвірток з Євсуга і Кремінної Луганської області. У порівняні з першим підвісом ця має більш масивний вигляд.

Підвіс "Відкрите серце з ланцюжком" (фото: guniaproject.com.ua)

Ціна - 10 800 гривень.

Срібний вік

Срібна підвіска "Янголи з фіанітами"

Прикраса доволі мініатюрна та завдяки своїй лаконічності вдало доповнює образи вишуканістю. Це два янголи, які тримаються за срібне серце, вкрите каміннями.

"Янголи з фіанітами" (фото: sribniyvik.ua)

Для носіння можна брати ланцюжок, який у вас у же є. Таким чином ви зможете навіть щоразу змінювати довжину прикраси, якщо чіпляти її на різні ланцюжки.

Ціна - 718 гривень зі знижкою.

Срібні сережки-підвіски з емаллю

Сережки різної довжини та з різними елементами. Наприклад, одна з них має також подовжений ланцюжок на кінці з бордовим серцем, який привертає до себе увагу. Інша сережка прикрашена серцем всередині.

Сережки-підвіски з емаллю та серцями (фото: sribniyvik.ua)

Така прикраса пасуватиме для будь-якої урочистої події та як подарунок на будь-яке свято.

Ціна - 2 022 гривні.

Срібні пусети "Серце з діамантами"

Сережки висотою лише 7 міліметрів матимуть гарний вигляд на вушках і лаконічно доповнять настрій, макіяж та образ. Вони мають вигляд сердечок, які на половину заповнені діамантами. Всередині розміщено ще одне невелике серце.

"Серце з діамантами" (фото: sribniyvik.ua)

Сережки можна придбати в комплекті зі срібною каблучкою із сердечком у центрі.

Ціна сережок - 5 453 гривні; за комплект - 7 580 гривень зі знижкою.

Minimal

Браслет "Чарівність"

Виготовлений зі срібла 925 проби та прикрашений фіанітами, браслет ідеально підходить для створення витонченого стилю. Він має доволі оригінальний вигляд: браслет складається з двох переплетених ланцюжків, на одному з яких серце.

Браслет "Чарівність" (фото: minimal.com.ua)

Ціна - 1 490 гривень зі знижкою.

Підвіска "Amour"

Кулон із серцем називають ювелірною класикою. Сердечко червоного кольору символізує тепло, кохання і пристрасть. Прикраса вже з готовим ланцюжком ідеальної довжини.

Підвіска "Amour" (фото: minimal.com.ua)

Сам кулон у вигляді сердечка довжиною трохи більший ніж 0,5 міліметра, тому на тілі має дуже акуратний і невимушений вигляд.

Ціна - 1 220 гривень.

Каблучка "Ліричний шепіт"

Срібна каблучка, присвячена коханню, зачаровує своєю нестандартністю. У центрі вона переривається, а на тому місці на ланцюжках донизу обережно звисає серце.

Каблучка "Ліричний шепіт" (фото: minimal.com.ua)

Доріжка до "обриву" супроводжується розсипаними фіанітами.

Ціна - 900 гривень зі знижкою.

Столична ювелірна фабрика

Срібний шарм "Family" з фіанітами

Такий ювелірний виріб можна подарувати дружині, нареченій. Або ж дівчині, з якою ви плануєте спільне майбутнє, а такий подарунок стане гарним приводом для розмови про це.

Срібний шарм із написом і фіанітами (фото: stolychnashop.com.ua)

Срібний шарм із фіанітами зображує дерево життя. Прикрасу можна носити як кулон чи підвіс, або на браслеті для шармів.

Ціна - 1 872 гривні зі знижкою.

Золотий кулон "Сердечко з фіанітами"

Кулон виготовлений із жовтого золота. Ви також можете вибрати аналогічну модель із червоного золота. Каміння для основної вставки — фіаніт і цирконій.

Кулон також може бути з червоного золота (фото: stolychnashop.com.ua)

Прикраса має вигляд серця всередині з деревом життя. Листочками слугують різного розміру срібні сердечка.

Ціна - 4 468 гривень зі знижкою.

Золота підвіска "Сердечко з фіанітами"

Це кулон із червоного золота у вигляді серця. Всередині нього також є вставка фіанітами білого кольору. На перший погляд, прикраса може здатися доволі масивною, проте на тілі вона має акуратний і навіть дорогий вигляд.

Підвіска із червоного золота у вигляді серця (фото: stolychnashop.com.ua)

Ціна - 6 830 гривень зі знижкою.