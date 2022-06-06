10 вещей, которые сразу нужно сделать после покупки б/у авто (список)

1. Зарегистрируйте автомобиль и сделайте страховку

Пока вы официально не зарегистрируйте авто, не поставите его на учет и не оформите страховку - вы не сможете на нем уехать дальше собственного двора. Обычно все эти процедуры нужно провести в 10-дневный срок, так как страховой полис, который вам выдали при оформлении покупки - перестанет действовать.

2. Сделайте комплексную диагностику всех систем автомобиля

Такую диагностику стоит делать раньше - перед покупкой машины и до подписания договора купли-продажи. Но обычно перед покупкой делают стандартный осмотр, а после - очень тщательный, чтобы уже на будущее спланировать замену необходимых деталей и знать о полном состоянии всех систем автомобиля.

3. Поменяйте все фильтры в машине

Вам стоит поменять все фильтры: воздушный, топливный, фильтр коробки передач, масляный фильтр, фильтр тонкой очистки, салонный и другие. И заменить их нужно на новые даже в том случае, если некоторые находятся в удовлетворительном состоянии.

Обычно продавцы их не меняют перед продажей и все они находятся в разном состоянии изношенности. Выделив на это один день, вы избавите себя от поездок в автосервис с заменой каждого фильтра по отдельности на много месяцев. Ну и за работу мастера вы заплатите намного меньше.

4. Ознакомьтесь с инструкцией эксплуатации автомобиля

Предыдущий владелец обязан вам передать инструкцию при продаже. Если она отсутствует - напомните. Если у вас богатый опыт и не первая машина - вам такая книга все равно очень пригодится, так как в ней есть данные об объемах различных жидкостей, которые вам понадобятся для нового железного друга. А еще вы узнаете много полезны мелочей именно о своей машине.

5. Проведите полную очистку авто снаружи и внутри

Загоните свой автомобиль на мойку и тщательно вымойте. Также нужно сделать комплексную уборку и очистку салона и багажника. Так вы не только сможете избавиться от старых запахов, но и возможно обнаружите мелкие недостатки салона.

6. Замените все жидкости в автомобиле

Замена всех жидкостей в автомобиле очень важна, хоть это и сильно ударит по кошельку. Вы никогда не узнаете точно, как часто предыдущий владелец менял все эти жидкости. Порой перед продажей сообщается, что все только что поменяно, но на практике эти слова подтверждается весьма редко.

Лучше перестраховаться, особенно, если вы собираетесь в дальнюю поездку. Так вы будете уверены, что не встанете посреди трассы.

7. В первый день после покупки поменяйте все необходимое и сделайте все, что можете сами

Не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Б\у автомобиль всегда будет требовать дополнительных капиталовложений - от замены лампочек и стеклоочистителей до замены более важных и дорогих запчастей.

Замена многих элементов авто у вас не займет много времени и денег, поэтому по максимуму приведете свою машину в порядок в первые дни после покупки. В будущем вы сэкономите себе время и деньги.

8. Проверьте тормоза

Прежде чем выехать на машине в город или на трассу - проверьте тормоза и всю тормозную систему. Проверить в автосервисе работу этой системы не всегда удается и дефекты можно заметить только в движении.

Вы должны быть уверены, что тормозная система полностью в порядке. Это убережет вас от ДТП и проблем на дороге. Если найдете проблемы - сразу обращайтесь на автосервис.

9. Проверьте шины

Шины - очень важный элемент автомобиля и не стоит пренебрегать состоянием покрышек. Убедитесь, что резина с хорошим протектором, соответствует сезону. Обратите внимание на равномерность сноса каждого колеса. Если он не равномерный, то нужно проверить развал-схождение колес.

Если же протектор сильно изношен, то стоит резину заменить - на новую или б/у, но в хорошем состоянии.

10. Насладитесь первой поездкой

А теперь вы можете насладиться первой поездкой и внимательно послушать звуки своей машины. Поезжайте на ровную трассу и прислушивайтесь к стукам, скрипам и шумам. Если услышите что-то подозрительное, то запоминайте, откуда шел звук.

А потом отправляйтесь на автосервис, чтобы провести диагностику и устранить все проблемы у своего автомобиля.

Ну а если никаких дефектов вы не услышали, то насладитесь первой поездкой на своем автомобиле.