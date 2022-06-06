10 речей, які відразу потрібно зробити після покупки б/у авто (список)

1. Зареєструйте автомобіль і зробіть страховку

Поки ви офіційно не зареєструйте авто, не поставите його на облік і не оформите страховку - ви не зможете на ньому виїхати далі власного двору. Зазвичай всі ці процедури потрібно провести в 10-денний термін, бо страховий поліс, який вам видали при оформленні покупки - перестане діяти.

2. Зробіть комплексну діагностику всіх систем автомобіля

Таку діагностику варто робити раніше - перед покупкою машини та до підписання договору купівлі-продажу. Але зазвичай перед покупкою роблять стандартний огляд, а після - дуже ретельний, щоб вже на майбутнє спланувати заміну необхідних деталей і знати про повний стан всіх систем автомобіля.

3. Поміняйте всі фільтри в машині

Вам варто поміняти всі фільтри: повітряний, паливний, фільтр коробки передач, масляний фільтр, фільтр тонкого очищення, салонний та інші. І замінити їх потрібно на нові навіть в тому випадку, якщо деякі знаходяться в задовільному стані.

Зазвичай продавці їх не змінюють перед продажем і всі вони знаходяться в різному стані зношеності. Виділивши на це один день, ви позбавите себе від поїздок в автосервіс з заміною кожного фільтра окремо на багато місяців. Ну і за роботу майстра ви заплатите набагато менше.

4. Ознайомтеся з інструкцією експлуатації автомобіля

Попередній власник зобов'язаний вам передати інструкцію при продажу. Якщо вона відсутня - нагадайте. Якщо у вас багатий досвід і не перша машина - вам така книга все одно дуже стане в пригоді, тому, що в ній є дані про об'єм різних рідин, які вам знадобляться для нового залізного друга. А ще ви дізнаєтеся багато корисних дрібниць саме про свою машину.

5. Проведіть повне очищення авто зовні та всередині

Заженіть свій автомобіль на мийку і ретельно вимийте. Також потрібно зробити комплексне прибирання та очищення салону і багажника. Так ви не тільки зможете позбутися від старих запахів, але і можливо виявите дрібні недоліки салону.

6. Замініть всі рідини в автомобілі

Заміна всіх рідин в автомобілі дуже важлива, хоч це і сильно вдарить по гаманцю. Ви ніколи не дізнаєтеся точно, як часто попередній власник міняв всі ці рідини. Часом перед продажем повідомляється, що все тільки що поміняно, але на практиці ці слова підтверджується досить рідко.

Краще перестрахуватися, особливо, якщо ви збираєтеся в далеку поїздку. Так ви будете впевнені, що не встанете посеред траси.

7. У перший день після покупки поміняйте все необхідне і зробіть все, що можете самі

Не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити сьогодні. Б\у автомобіль завжди буде вимагати додаткових капіталовкладень - від заміни лампочок і склоочисників до заміни більш важливих і дорогих запчастин.

Заміна багатьох елементів авто у вас не займе багато часу і грошей, тому по максимуму доведіть свою машину до ладу в перші дні після покупки. У майбутньому ви заощадите собі час і гроші.

8. Перевірте гальма

Перш ніж виїхати на машині в місто або на трасу - перевірте гальма і всю гальмівну систему. Перевірити в автосервісі роботу цієї системи не завжди вдається і дефекти можна помітити тільки в русі.

Ви повинні бути впевнені, що гальмівна система повністю в порядку. Це вбереже вас від ДТП і проблем на дорозі. Якщо знайдете проблеми - відразу звертайтеся на автосервіс.

9. Перевірте шини

Шини - дуже важливий елемент автомобіля і не варто нехтувати станом покришок. Переконайтеся, що гума з хорошим протектором, відповідає сезону. Зверніть увагу на рівномірність зносу кожного колеса. Якщо він не рівномірний, то потрібно перевірити розвал-сходження коліс.

Якщо ж протектор сильно зношений, то варто гуму замінити - на нову або б/у, але в хорошому стані.

10. Насолоджуйтеся першою поїздкою

А тепер ви можете насолодитися першою поїздкою та уважно послухати звуки своєї машини. Їдьте на рівну трасу і прислухайтеся до стуків, скрипів і шумів. Якщо почуєте щось підозріле, то запам'ятовуйте, звідки йшов звук.

А потім вирушайте на автосервіс, щоб провести діагностику та усунути всі проблеми у свого автомобіля.

Ну а якщо ніяких дефектів ви не почули, то насолоджуйтеся першою поїздкою на своєму автомобілі.