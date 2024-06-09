10 важливих речей, які потрібно встигнути зробити за три місяці літа

Літо пролітає дуже швидко і ми не встигаємо навіть помітити, як спочатку все почало зацвітати, а вже зовсім скоро - вечори стають холоднішими, з городу потрібно збирати врожай, а на землі з'являються перше жовте листя.
Що потрібно встигнути за три місяці літа, аби отримати гарні враження на цілий рік наперед, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Встигніть поласувати полуницею, чорницею та малиною - хоч з власного саду, хоч з тарілки. Купляйте персики, сливи та абрикоси. Обирайте кавуни та дині. Все це - не тільки літні смаколики, а й великий запас вітамінів на цілий рік вперед.
Діставайте влітку книжки з полички та насолоджуйтеся читанням. У вас точно є список літератури на літо або ціла стопка книжок, які ви купили за останні місяці та ще не встигли прочитати. Дозвольте собі отримати задоволення, поплакати чи посміятися. А ще - перечитайте те, що вже давно стоїть на ваших полицях.
Навіть якщо вам вже є 40 або 50 років - все одно йдіть у парк на атракціони. Вам не обов'язково кататися на екстремальних каруселях. Обов'язково включіть у свою програму колесо огляду, щоб побачити все місто з висоти пташиного польоту.
Літо - саме той період, коли потрібно обов'язково вдягнути щось легеньке, яскраве та насолодитися новим вбранням. Якщо у вас такого нема - обов'язково сходіть на сезонний розпродаж та оберіть собі щось саме для цього літа.
Спекотні дні - найкращий час, щоб спробувати айс латте, фрапе та колд брю. А ще - випити холодного лимонаду, з'їсти смачного морозива. Готуйте також лимонад чи морс вдома, додавайте різні інгредієнти та насолоджуйтеся смаками літа.
Оберіть день, зберіть компанію та їдьте на природу - зробіть пікнік або навіть вилазку на всі вихідні. Зустріньте сонце зранку, поснідайте під спів пташок, посидіти біля вогнища ввечері, скупайтеся в озері чи річці.
Всі ягоди, які ви не змогли з'їсти - відправляйте у морозилку. Взимку ви отримаєте смак та спогади про літо. Можна насушити трав та листя для чаю, а ще - закрутити декілька банок смачних речей.
Влітку можна піти погуляти без парасолі та не боятися застудитися. Не спішить шукати навіс, якщо вас заскочить літня злива. Дайте собі можливість добре намокнути, а потім обов'язково перевдягніться у сухе та випийте гарячого чаю за малиною.
Дозвольте собі хоч один день без смартфона, ноутбука та інтернету. Відмовтеся від дзвінків, телебачення та планшета. Спілкуйтеся з людьми тільки наживо, живіть сьогодні та зараз, насолоджуйтеся тим, що є зараз навколо вас.
Знайдіть нову гарну локацію для ваших фото. Це може бути як абсолютно нове місце для вашої відпустки, так і якийсь гарний сквер у рідному місті. Знайдіть саме таке місце, де вам буде добре, комфортно та спокійно.
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У підготовці матеріалу використані джерела: Huffpost, Elle, Tea.