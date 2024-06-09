10 важных вещей, которые нужно успеть сделать за три месяца лета

1. Попробовать все летние ягоды и фрукты

Успейте полакомиться клубникой, черникой и малиной - хоть из собственного сада, хоть из тарелки. Купите персики, сливы и абрикосы. Выбирайте арбузы и дыни. Все это - не только летние вкусности, но и большой запас витаминов на целый год вперед.

2. Прочитать все отложенные книги

Доставайте летом книги с полки и наслаждайтесь чтением. У вас точно есть список литературы на лето или целый стопку книг, которые вы купили за последние месяцы и еще не успели прочитать. Позвольте получить удовольствие, поплакать или посмеяться. А еще - перечитайте то, что уже давно стоит на ваших полках.

3. Покатайтесь на аттракционах

Даже если вам уже есть 40 или 50 лет - все равно идите в парк на аттракционы. Необязательно кататься на экстремальных каруселях. Обязательно включите в свою программу колесо обзора, чтобы увидеть весь город с высоты птичьего полета.

4. Наденьте новое и яркое

Лето - именно тот период, когда нужно обязательно надеть что-нибудь легкое, яркое и насладиться новым нарядом. Если у вас такого нет - обязательно сходите на сезонную распродажу и выберите себе что-нибудь именно для этого лета.

5. Мороженое, холодный кофе и лимонад

Жаркие дни - лучшее время, чтобы попробовать айс латте, фрапе и колд брю. А еще - выпить холодного лимонада, съесть вкусного мороженого. Готовьте также лимонад или морс дома, добавляйте разные ингредиенты и наслаждайтесь вкусами лета.

6. Пикник на природе

Выберите день, соберите компанию и уезжайте на природу - сделайте пикник или даже вылазку на все выходные. Встретьте солнце утром, позавтракайте под пение птиц, посидите у костра вечером, искупайтесь в озере или реке.

7. Сделайте запасы на зиму

Все ягоды, которые вы не смогли съесть - отправляйте в морозилку. Зимой вы получите вкус и воспоминания о лете. Можно насушить травы и листья для чая, а еще - закрутить несколько банок вкусных вещей.

8. Погуляйте под дождем

Летом можно пойти погулять без зонта и не бояться простудиться. Не спешит искать навес, если вас запрыгнет летний ливень. Дайте себе возможность хорошо намокнуть, а затем обязательно переоденьтесь в сухое и выпейте горячий чай за малиной.

9. Цифровой детокс

Разрешите себе хоть один день без смартфона, ноутбука и интернета. Откажитесь от звонков, телевидения и планшета. Общайтесь с людьми только вживую, живите сегодня и сейчас, наслаждайтесь тем, что сейчас вокруг вас.

10. Новая локация

Найдите новую хорошую локацию для ваших фотографий. Это может быть как совершенно новое место для вашего отпуска, так и какой-нибудь красивый сквер в родном городе. Найдите именно такое место, где вам будет хорошо, комфортно и спокойно.