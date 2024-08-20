10 універсальних побутових лайфхаків з ватними паличками

Освічена людина має знати, що ватними паличками вуха не чистять. Тім не менше, існує багато способів використання їх у побуті. В яких випадках може стати у пригоді ця маленька, але корисна штучка?
РБК-Україна (проект Styler) підібрало якомога більше лайфхаків, що допоможуть вам застосувати ватні палички у багатьох проблемних ситуаціях.
Ювелірні вироби з витонченими візерунками - це справжній виклик для очищення. Але ватна паличка з гострим наконечником стане вашим секретним помічником.
Нанесіть чистячу пасту, дбайливо обробіть усі важкодоступні місця, а потім змийте засіб і обсушіть прикрасу паперовим рушником. І ваші коштовності знову блищатимуть, як новенькі!
Ви коли-небудь намагалися підпалити свічку, у якої ґніт занурився у віск? Це завдання не для слабких нервів, але з ватною паличкою все стає набагато простіше. Просто змочіть її у спирті, підпаліть кінчик і без зайвих зусиль підпаліть свічку.
Після цього опустіть паличку в склянку з водою, щоб уникнути пожежі. Просто, ефективно, безпечно!
Застрягла блискавка на улюбленій куртці чи джинсах? Не біда! Ватна паличка і краплина оливкової олії легко вирішать проблему. Промажте проблемне місце, потягніть бігунок вниз - і ваша блискавка знову працює як новенька.
Фарбуючи волосся вдома, можна випадково пропустити кілька пасом. Але ватна паличка з легкістю виправить ситуацію. Змочіть її у фарбі, нанесіть на непрофарбовану ділянку, загорніть волосся у фольгу, почекайте 10 хвилин - і насолоджуйтеся результатом!
Знайшли подряпину на улюблених туфлях? Не панікуйте, ватна паличка і рідина для зняття лаку повернуть їм первісний вигляд. Змочіть паличку, обробіть подряпину, а потім нанесіть вазелін для блиску і захисту. І знову ваше взуття виглядає ідеально!
Впав важкий предмет і відколов шматочок плитки? Не біда! Ватна паличка і лак для нігтів підходящого кольору - ваші рятівники. Нанесіть лак на скол, дайте йому висохнути, повторіть, якщо потрібно. І плитка знову виглядає бездоганно!
Ваша клавіатура - це магніт для пилу та бруду, особливо в маленьких проміжках між клавішами. Щоб повернути їй чистоту, змочіть ватну паличку в спирті і ретельно протріть усі ці затишні куточки. Простий та ефективний спосіб підтримувати порядок у вашому ноутбуці!
Кухонні інструменти, як вафельниці чи консервні ножі, складно очищати, але ватні палички вам у цьому допоможуть! Змочіть їх в ізопропіловому спирті та очистіть усі важкодоступні місця. Ваші інструменти будуть як нові!
Вам набридло бруднити пальці під час нанесення мазі або крему? Використовуйте ватні палички! Вони допоможуть нанести засіб акуратно і без зайвих клопотів.
Повернути шкіряним туфлям або меблям новий вигляд легко – просто візьміть ватну паличку, вазелін і рідину для зняття лаку. Ось і весь секрет для швидкої полірованої поверхні без жодних подряпин!
Раніше ми вже писали про 5 корисних речей, що легко створити з пластикових пляшок.
Читайте також про 7 випадків ефективного застосування кока-коли у побуті та прибиранні.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Cosmopolitan, One Good Thing, Q-Tips.