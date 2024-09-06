10 українських прізвищ, що зустрічаються найчастіше: знайдіть тут своє

Коли в України з'явилися прізвища?

В Україні більшість населення отримали прізвища у XVII столітті після вказівки київського митрополита Петра Могили вести записи про народження, шлюби та смерті.

Основою для створення прізвищ часто ставали імена батьків, а також посада чи професія людини, її етнічне походження або ж певні особисті риси.

Як формувалися українські прізвища

Походження українських прізвищ вивчають вже багато років. Відомо, що в давнину основу для багатьох прізвищ складали імена батьків або професії. Наприклад, популярні прізвища, утворені від імен батьків, - Петренко, Сидоренко, Борисенко та інші.

Рідше прізвища утворювалися від імен матерів - Оленко, Мотренко, Химчук та інші. Також прізвища могли виникати від посади або заняття людини, наприклад, Хижняк, Коваль, Токар, Сотник, Ткаченко та інші.

Іноді прізвище народжувалося з якоїсь дивної події у житті людини.

10 наібільш поширених прізвищ України

1 місце: Мельник

Прізвище має 107 878 носіїв. Частіше зустрічається на Поділлі. Походить від професії мельника - людини, яка займалася помелом зерна на млині. Мельники мали важливе значення для місцевої економіки, забезпечуючи громаду борошном.

2 місце: Шевченко

Прізвище має 106 340 носіїв. Частіше зустрічається на Слобожанщині. Походить від слова "швець" - майстер, який шиє або ремонтує взуття. Це поширена професія, яка впродовж віків залишалася популярною.

3 місце: Коваленко

Прізвище має 88 632 носіїв. Частіше зустрічається на Придніпров'ї. Походить від професії коваля, який виготовляв та ремонтував металеві вироби, особливо інструменти й зброю. Ковалі були дуже важливими фахівцями в громадах.

4 місце: Бондаренко

Прізвище має 88 133 носіїв. Частіше зустрічається на Слобожанщині. Походить від слова "бондар" - майстер, який виготовляв дерев'яні бочки, діжки та інші місткості для зберігання рідин і продуктів. Бондарі були незамінними у господарстві.

5 місце: Бойко

Прізвище має 83 195 носіїв. Частіше зустрічається на Галичині. Походження прізвища пов'язують з етнічною назвою бойків - групи українців, які мешкають на заході України, у Карпатах. Бойки славилися своєю працьовитістю та культурою.

6 місце: Ткаченко

Прізвище має 82 270 носіїв. Частіше зустрічається на Слобожанщині. Походить від слова "ткач" - людина, яка займалася тканням тканин. Ця професія мала велике значення у виробництві одягу та інших виробів.

7 місце: Кравченко

Прізвище має 75 456 носіїв. Частіше зустрічається в Таврії. Походить від слова "кравець" - майстер, який шив одяг. Кравці забезпечували громади необхідним одягом і вбранням, часто працюючи на замовлення.

8 місце: Ковальчук

Прізвище має 70 410 носіїв. Частіше зустрічається на Придніпров'ї. Походить від професії коваля, подібно до прізвища Коваленко, але вказує на молодшого нащадка або учня коваля.

9 місце: Коваль

Прізвище має 62 232 носіїв. Частіше зустрічається на Придніпров'ї. Також походить від професії коваля.

10 місце: Олійник

Прізвище має 59 375 носіїв. Частіше зустрічається на Поділлі. Походить від слова "олійник" - людина, яка займалася виготовленням олії з насіння або плодів. Олія була важливим продуктом у повсякденному житті українців.