10 українських прізвищ, що зустрічаються найчастіше: знайдіть тут своє

Прізвище - це дорогоцінний зв'язок з минулим, зі своїми предками. Дуже важливо знати його походження та звідки воно йде. Які прізвища в Україні - найбільш поширені, як вони з'явилися та у яких регіонах їх можна зустріти найчастіше?
РБК-Україна (проект Styler) дослідило генеалогічний сайт "Рідні" та зібрало 10 найбільш популярних українських прізвищ та місця, де вони мешкають.
В Україні більшість населення отримали прізвища у XVII столітті після вказівки київського митрополита Петра Могили вести записи про народження, шлюби та смерті.
Основою для створення прізвищ часто ставали імена батьків, а також посада чи професія людини, її етнічне походження або ж певні особисті риси.
Походження українських прізвищ вивчають вже багато років. Відомо, що в давнину основу для багатьох прізвищ складали імена батьків або професії. Наприклад, популярні прізвища, утворені від імен батьків, - Петренко, Сидоренко, Борисенко та інші.
Рідше прізвища утворювалися від імен матерів - Оленко, Мотренко, Химчук та інші. Також прізвища могли виникати від посади або заняття людини, наприклад, Хижняк, Коваль, Токар, Сотник, Ткаченко та інші.
Іноді прізвище народжувалося з якоїсь дивної події у житті людини.
1 місце: Мельник
Прізвище має 107 878 носіїв. Частіше зустрічається на Поділлі. Походить від професії мельника - людини, яка займалася помелом зерна на млині. Мельники мали важливе значення для місцевої економіки, забезпечуючи громаду борошном.
2 місце: Шевченко
Прізвище має 106 340 носіїв. Частіше зустрічається на Слобожанщині. Походить від слова "швець" - майстер, який шиє або ремонтує взуття. Це поширена професія, яка впродовж віків залишалася популярною.
3 місце: Коваленко
Прізвище має 88 632 носіїв. Частіше зустрічається на Придніпров'ї. Походить від професії коваля, який виготовляв та ремонтував металеві вироби, особливо інструменти й зброю. Ковалі були дуже важливими фахівцями в громадах.
4 місце: Бондаренко
Прізвище має 88 133 носіїв. Частіше зустрічається на Слобожанщині. Походить від слова "бондар" - майстер, який виготовляв дерев'яні бочки, діжки та інші місткості для зберігання рідин і продуктів. Бондарі були незамінними у господарстві.
5 місце: Бойко
Прізвище має 83 195 носіїв. Частіше зустрічається на Галичині. Походження прізвища пов'язують з етнічною назвою бойків - групи українців, які мешкають на заході України, у Карпатах. Бойки славилися своєю працьовитістю та культурою.
6 місце: Ткаченко
Прізвище має 82 270 носіїв. Частіше зустрічається на Слобожанщині. Походить від слова "ткач" - людина, яка займалася тканням тканин. Ця професія мала велике значення у виробництві одягу та інших виробів.
7 місце: Кравченко
Прізвище має 75 456 носіїв. Частіше зустрічається в Таврії. Походить від слова "кравець" - майстер, який шив одяг. Кравці забезпечували громади необхідним одягом і вбранням, часто працюючи на замовлення.
8 місце: Ковальчук
Прізвище має 70 410 носіїв. Частіше зустрічається на Придніпров'ї. Походить від професії коваля, подібно до прізвища Коваленко, але вказує на молодшого нащадка або учня коваля.
9 місце: Коваль
Прізвище має 62 232 носіїв. Частіше зустрічається на Придніпров'ї. Також походить від професії коваля.
10 місце: Олійник
Прізвище має 59 375 носіїв. Частіше зустрічається на Поділлі. Походить від слова "олійник" - людина, яка займалася виготовленням олії з насіння або плодів. Олія була важливим продуктом у повсякденному житті українців.
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