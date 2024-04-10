10 тисяч - це міф? Карідолог розповіла, чи справді існує норма кроків на день

Усі вважають, що 10 тисяч кроків на день - це число, необхідне для того, щоб залишатися у формі та бути здоровим. Однак, як виявилось, це лише маркетинг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Хто вигадав міф

За словами лікаря, більшість фітнес трекерів, які можна знайти в магазинах, запрограмовані на ціль 10 000 кроків пройдених за день.

Норму 10 000 кроків на день вивели з метою маркетингу, а не як науково доведену користь. Ще в Японії 1965 році з’явився крокомір Manpo-kei (лічильник десяти тисяч кроків).

Його придумав професор університету охорони здоровʼя, який помітив, що багато мешканців міста страждають на ожиріння. Щоб вирішити проблему було достатньо змушувати людей спалювати 300-400 ккал - це приблизно прогулянка 7-8 км в день.

Тому для мотивації населення він придумав механічний крокомір з запрограмованою ціллю 10 000 кроків.

З того часу таке число залишилося у свідомості людей, проте його користь є абсолютно не доведеною.

Кардіолог зазначила, що на здоровʼя впливає не тільки кількість пройдених кроків, але й відмова від шкідливих звичок.

Варто пам'ятати, що ходьба - це корисно, але не потрібно закріплюватися за цифрою, адже все дуже індивідуально.

Чого дотримуватись

Ходьба може знизити рівень артеріального тиску, зміцнити кістки і захистити їх від пошкоджень, підвищити рівень енергії, а також забезпечити вас ендорфінами і допомогти вам підтримувати здорову вагу разом зі здоровим харчуванням.

Зокрема, варто дотримуватись таких порад: