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10 тысяч - это миф? Каридолог рассказала, действительно ли существует норма шагов в день

Среда 10 апреля 2024 14:45
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10 тысяч - это миф? Каридолог рассказала, действительно ли существует норма шагов в день Есть ли норма шагов в день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Все считают, что 10 тысяч шагов в день - это число, необходимое для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Однако, как оказалось, это только маркетинг.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Кто придумал миф

По словам врача, большинство фитнес-трекеров, которые можно найти в магазинах, запрограммированы на цель 10 000 шагов пройденных в день.

Норму 10 000 шагов в день вывели в целях маркетинга, а не как научно доказанную пользу. Еще в Японии в 1965 году появился шагомер Manpo-kei (счетчик десяти тысяч шагов).

Его придумал профессор университета здравоохранения, который заметил, что многие жители города страдают ожирением. Чтобы решить проблему было достаточно заставлять людей сжигать 300-400 ккал - это примерно прогулка 7-8 км в день.

Поэтому для мотивации населения он выдумал механический шагомер с запрограммированной целью 10 000 шагов.

С тех пор такое число осталось в сознании людей, однако его польза абсолютно не доказана.

Кардиолог отметила, что на здоровье влияет не только количество пройденных шагов, но и отказ от вредных привычек.

Следует помнить, что ходьба - это полезно, но не нужно закрепляться за цифрой, ведь все очень индивидуально.

Чего придерживаться

Ходьба может снизить уровень артериального давления, укрепить кости и защитить их от повреждений, повысить уровень энергии, а также обеспечить вас эндорфинами и помочь вам поддерживать здоровый вес вместе со здоровым питанием.

В частности, следует следовать следующим советам:

  • советы от персонального тренера
  • идите пешком, а не едьте автобусом или автомобилем, если позволяет расстояние
  • если вы работаете за столом, установите ежечасные упоминания о необходимости вставать и двигаться.
  • совершайте ежедневную 30-минутную прогулку
  • гуляйте с друзьями в парке или лесными тропами

Ранее мы сообщали, можно ли заниматься спортом при тахикардии.

Также мы писали о привычке, которая поможет улучшить жизнь.

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Кардиолог
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