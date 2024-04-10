10 тысяч - это миф? Каридолог рассказала, действительно ли существует норма шагов в день

Все считают, что 10 тысяч шагов в день - это число, необходимое для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Однако, как оказалось, это только маркетинг.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Кто придумал миф

По словам врача, большинство фитнес-трекеров, которые можно найти в магазинах, запрограммированы на цель 10 000 шагов пройденных в день.

Норму 10 000 шагов в день вывели в целях маркетинга, а не как научно доказанную пользу. Еще в Японии в 1965 году появился шагомер Manpo-kei (счетчик десяти тысяч шагов).

Его придумал профессор университета здравоохранения, который заметил, что многие жители города страдают ожирением. Чтобы решить проблему было достаточно заставлять людей сжигать 300-400 ккал - это примерно прогулка 7-8 км в день.

Поэтому для мотивации населения он выдумал механический шагомер с запрограммированной целью 10 000 шагов.

С тех пор такое число осталось в сознании людей, однако его польза абсолютно не доказана.

Кардиолог отметила, что на здоровье влияет не только количество пройденных шагов, но и отказ от вредных привычек.

Следует помнить, что ходьба - это полезно, но не нужно закрепляться за цифрой, ведь все очень индивидуально.

Чего придерживаться

Ходьба может снизить уровень артериального давления, укрепить кости и защитить их от повреждений, повысить уровень энергии, а также обеспечить вас эндорфинами и помочь вам поддерживать здоровый вес вместе со здоровым питанием.

В частности, следует следовать следующим советам: