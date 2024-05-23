10 страшних хвороб, які викликають сигарети

Куріння сигарет - це дуже небезпечно та може призвести до смерті. Ця шкідлива звичка є джерелом багатьох найжахливіших станів, які глибоко впливають на життя людей через серйозні страждання та зміни якості життя.

Які важкі хвороби викликає паління цигарок, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на SantePlusmag.

10 хвороб, які викликають сигарети

Рак легенів

Рак легенів є серйозною проблемою для охорони здоров’я, оскільки він є основною причиною смерті від раку в усьому світі.

Зв'язок між курінням і раком легенів незаперечний, майже від 80 до 90% випадків пов'язані з цією звичкою. Незважаючи на часто похмуру картину, досягнення медицини покращили прогноз для людей, у яких діагностовано це захворювання.

П'ятирічна виживаність, хоча все ще скромна і становить 26,6%, демонструє прогрес, досягнутий у ранньому виявленні та інноваційних методах лікування.

Експерти підкреслюють важливість продовження досліджень для розробки більш ефективних та персоналізованих методів лікування.

Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ)

Це прогресуючий стан, який серйозно порушує дихальну здатність, що призводить до помітних обмежень у повсякденному житті. Ця прогресуюча патологія спочатку знижує здатність виконувати прості, приємні дії, такі як гра з дитиною, і може загостритися до точки, коли, здавалося б, буденні завдання, такі як підйом на кілька сходинок або отримання пошти, стають нездоланними викликами.

Результатом часто є вимушена ізоляція, яка позбавляє людей вільного часу та спілкування з близькими. Взаємозв’язок між ХОЗЛ і курінням очевидний: 85-90% випадків пов’язані з цією шкідливою звичкою, що підкреслює нагальність проведення інформаційних кампаній щодо відмови від куріння.

Посідаючи третє місце серед причин смертності у світі, ХОЗЛ вимагає підвищеної уваги як з точки зору профілактики, так і лікування.

Хвороба серця

Куріння шкодить всьому організму, включаючи серце, спричиняючи закупорку та звуження артерій. Паління зменшує приплив крові та постачання серця киснем, значно підвищуючи ризик серцевих захворювань.

Зазначимо, що серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в усьому світі, що підкреслює необхідність продовження зусиль щодо обізнаності та профілактики.

Такий стан речей підкреслює важливість відмови від куріння як важливого профілактичного заходу для збереження здоров’я серця та зменшення тягаря серцево-судинних захворювань.

Інсульт

Куріння, через його шкідливий вплив на артерії, може бути провокуючим фактором для порушення мозкового кровообігу (CVA). Такий стан виникає, коли закупорка раптово припиняє кровопостачання мозку, що призводить до дефіциту кисню та смерті клітин мозку.

Наслідки інсульту можуть бути руйнівними: від паралічу до когнітивних розладів і навіть смерті.

Астма

Астма, що характеризується хронічним запаленням дихальних шляхів, значно ускладнює процес дихання. Сигаретний дим, подразнюючи ці й без того чутливі шляхи, може викликати гострі та потенційно небезпечні епізоди астми.

Наприклад, у Франції понад 4 мільйони людей уражені цією хворобою, і куріння, безсумнівно, погіршує їхній стан.

Зменшення репродуктивної функції

Куріння негативно впливає на жіноче репродуктивне здоров’я, збільшуючи ризик позаматкової вагітності, серйозного стану, коли запліднена яйцеклітина імплантується поза маткою.

Ця ситуація, несумісна з життям ембріона, може виявитися небезпечною для жінки. Крім того, куріння пов’язане зі зниженням фертильності, що ускладнює зачаття.

Куріння дуже негативно впливає на здоров'я (фото: freepik.com)

Недоношеність дітей

Куріння під час вагітності становить серйозний ризик для здоров'я новонародженого, значно збільшуючи ймовірність передчасних пологів і низької ваги при народженні. Ці умови створюють для немовлят високий ризик ускладнень здоров’я та збільшують ризик неонатальної смертності. Недоношені діти або діти з низькою вагою мають більшу ймовірність довготермінових проблем зі здоров’ям.

Цукровий діабет 2 типу

Куріння значно підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, причому курці мають на 30-40% більше шансів страждати від цього хронічного захворювання, ніж некурящі. Окрім діагностики, куріння посилює ускладнення, пов’язані з діабетом, такі як патології серця та нирок, порушення кровообігу, що призводять до серйозних інфекцій та потенційних ампутацій, сліпоти, а також пошкодження нервів.

Сліпота, катаракта

Куріння безпосередньо впливає на здоров'я очей, збільшуючи ризик сліпоти. Це визнаний фактор ризику таких захворювань, як катаракта та вікова дегенерація жовтої плями, причому остання є основною причиною втрати зору у дорослих старше 65 років.

Куріння та численні ризики раку

Куріння є основним фактором ризику більш ніж дюжини видів раку, включно з раком товстої кишки, шийки матки, печінки, шлунка та підшлункової залози. У людей, у яких вже діагностовано рак, куріння підвищує ризик розвитку другого первинного раку, підкреслюючи руйнівний вплив тютюну на організм.

Дослідження чітко встановили, що куріння є відповідальним за широкий спектр ракових захворювань, негативно впливаючи на показники виживання, в тому числі пацієнтів з раком простати.