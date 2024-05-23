10 страшных болезней, которые вызывают сигареты

Курение сигарет - очень опасно и может привести к смерти. Эта вредная привычка является источником многих самых ужасных состояний, глубоко влияющих на жизнь людей из-за серьезных страданий и изменений качества жизни.

10 болезней, вызывающих сигареты

Рак легких

Рак легких является серьезной проблемой для здравоохранения, поскольку он является основной причиной смерти от рака во всем мире.

Связь между курением и раком легких неоспорима, почти от 80 до 90% случаев связана с этой привычкой. Несмотря на часто мрачную картину, достижения медицины улучшили прогноз для людей, у которых диагностировано это заболевание.

Пятилетняя выживаемость, хотя все еще скромная и составляет 26,6%, демонстрирует прогресс, достигнутый в раннем обнаружении и инновационных методах лечения.

Эксперты подчеркивают важность продолжения исследований по разработке более эффективных и персонализированных методов лечения.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Это прогрессирующее состояние, серьезно нарушающее дыхательную способность, что приводит к заметным ограничениям в повседневной жизни. Эта прогрессирующая патология поначалу снижает способность выполнять простые, приятные действия, такие как игра с ребенком, и может обостриться до точки, когда, казалось бы, обычные задачи, такие как подъем на несколько ступеней или получение почты, становятся непреодолимыми вызовами.

Результатом часто является вынужденная изоляция, лишающая людей свободного времени и общения с близкими. Взаимосвязь между ХОБЛ и курением очевидна: 85-90% случаев связаны с этой вредной привычкой, что подчеркивает необходимость проведения информационных кампаний по отказу от курения.

Занимая третье место среди причин смертности в мире, ХОБЛ требует повышенного внимания как с точки зрения профилактики, так и лечения.

Болезнь сердца

Курение вредит всему организму, включая сердце, вызывая закупорку и сужение артерий. Курение уменьшает приток крови и снабжение сердца кислородом, значительно повышая риск сердечных заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти во всем мире, что подчеркивает необходимость продолжения усилий по осведомленности и профилактике.

Такое положение вещей подчеркивает важность отказа от курения как важной профилактической меры по сохранению здоровья сердца и уменьшению тяжести сердечно-сосудистых заболеваний.

Инсульт

Курение, ввиду его вредного воздействия на артерии, может быть провоцирующим фактором для нарушения мозгового кровообращения (CVA). Такое состояние возникает, когда закупорка внезапно прекращает кровоснабжение мозга, что приводит к дефициту кислорода и смерти клеток мозга.

Последствия инсульта могут быть разрушительными: от паралича до когнитивных расстройств и смерти.

Астма

Астма, характеризующаяся хроническим воспалением дыхательных путей, значительно усложняет процесс дыхания. Сигаретный дым, раздражая эти и без того чувствительные пути, может вызвать острые и потенциально опасные эпизоды астмы.

Например, во Франции более 4 миллионов человек поражены этой болезнью, и курение, несомненно, ухудшает их состояние.

Уменьшение репродуктивной функции

Курение отрицательно влияет на женское репродуктивное здоровье, увеличивая риск внематочной беременности, серьезного состояния, когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется вне матки.

Эта ситуация, несовместимая с жизнью эмбриона, может оказаться небезопасной для женщины. Кроме того, курение связано со снижением фертильности, что затрудняет зачатие.

Курение очень негативно влияет на здоровье (фото: freepik.com)

Недоношенность детей

Курение во время беременности представляет серьезный риск для здоровья новорожденного, значительно увеличивая вероятность преждевременных родов и низкого веса при рождении. Эти условия создают для грудных детей высокий риск осложнений здоровья и увеличивают риск неонатальной смертности. Недоношенные дети или дети с низким весом имеют большую вероятность долгосрочных проблем со здоровьем.

Сахарный диабет 2 типа

Курение значительно повышает риск развития диабета 2 типа, причем курильщики имеют на 30-40% больше шансов страдать от этого хронического заболевания, чем некурящие. Кроме диагностики, курение усиливает осложнения, связанные с диабетом, такие как патологии сердца и почек, нарушения кровообращения, приводящие к серьезным инфекциям и потенциальным ампутациям, слепоте, а также повреждения нервов.

Слепота, катаракта

Курение оказывает непосредственное влияние на здоровье глаз, увеличивая риск слепоты. Это признанный фактор риска таких заболеваний, как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна, причем последнее является основной причиной потери зрения у взрослых старше 65 лет.

Курение и многочисленные риски рака

Курение является основным фактором риска более дюжины видов рака, включая рак толстой кишки, шейки матки, печени, желудка и поджелудочной железы. У людей, у которых диагностирован рак, курение повышает риск развития второго первичного рака, подчеркивая разрушительное влияние табака на организм.

Исследования четко установили, что курение ответственно за широкий спектр раковых заболеваний, негативно влияя на показатели выживания, в том числе пациентов с раком простаты.