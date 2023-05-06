10 стильних зачісок, які подарують вам "другу молодість": фотоприклади

Довге пряме волосся

Довге пряме волосся з закрученими кінчиками, що спадають на плечі, дуже привабливо виглядає. Такого типу зачіска візуально зробить вас молодшою. Головне, щоб волосся було здоровим і блискучим.

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)

Безладна коса на одну сторону

Хоча коси на одну сторону виглядають гламурно на молодих дівчатах, вони також підійдуть і зрілим жінкам. Варто хоча б час від часу робити собі таку зачіску, вона омолодить образ.

Вдалий варіант зачіски для зрілих (скриншот)

Хвилястий боб

Простий хвилястий боб може допомогти жінкам виглядати молодше, привабливіше та сучасніше. Легкі локони додають невимушеності образу, а це саме собою асоціюється із молодістю.

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)

Зачіска "великий вибух"

Великий чубчик, який трохи приховує очі, також може допомогти приховати появу зморшок на лобі. Спробуйте проконсультуватись із перукарем, чи підійде під ваш тип обличчя такий варіант стрижки.

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)

Сіро-білий боб

Не соромтеся сивого волосся - воно означає, що ви можете багато чого запропонувати світові завдяки своєму досвіду. Однак ви можете зробити його стильним, коротко підстригши та "надувши" в боб. Додайте до образу бахрому, щоб створити гострий, але жвавий вигляд вашого нового стилю.

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)

Довге хвилясте волосся

Довгі хвилі випромінюють елегантність. Деякі з ваших улюблених кінозірок також часто використовують цей образ, щоб створити ауру молодості та життєвої сили. Однак для цього варіанту потрібно підтримувати своє волосся вітамінами та поживними речовинами, оскільки вони будуть привертати до себе всі погляди.

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)

Багатошаровий боб

Останнім часом волосся довжиною до плечей отримало досить погану репутацію, попри те, що це одна з найпопулярніших зачісок серед зрілих жінок. Багатошаровий боб може змусити жінок виглядати на 10 років молодшими, ніж вони є насправді.

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)

Змішана піксі

Якщо ви віддаєте перевагу коротшій стрижці, то вам може підійти змішана піксі. Зрілим жінкам, які бажають створювати ауру витонченості та життєвої сили, краще робити більш м’який край "піксі".

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)

Золотистий боб середньої довжини

Це фактично універсальний варіант, який личитиме всім. Його додатковою перевагою є й те, що з ним дуже легко компонувати будь-який одяг, тому зможете легко створити стильний образ.

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)

Короткий багатошаровий боб

Ще одна стрижка, яка чудово підходить зрілим жінкам. Пасма волосся, що різнопланово влягаються, вдало відволікають увагу від очей і шиї. Тим паче, що цей варіант стрижки доволі легко вкладати самій.

Вдалий варіант зачіски для зрілих жінок (скриншот)