10 слів-суржиків, які потрібно викинути зі свого мовлення: деякі ми використовуємо щодня

Об'явлення

Походить від російського слова "объявление". Українською буде правильно: "оголошення"

Договор

Це слово запозичене з російською мови й в українській є тільки одна форма: "договір"

Пропуск

Походить з російської мови, де часто використовується: пропуск, допуск, доступ. Українською: "перепустка"

Уборка

В українській мові немає такого слова і воно не вживається ні у контексті "уборка урожаю", ні у контексті "уборка дому". Українською правильно: "прибирання".

Печатати

В українській мові є слово "печатка", але коли ми набираємо певний текст, правильно казати: "друкувати".

Відправити

Походить від російського "отправить". Однак, в українській мові правильно: "надіслати".

Получати

Якщо ви говорите про те, що вам потрібно на пошту, щоб "получити" бандероль, то правильно сказати: "отримати".

Розсчитати

Походить від російського "посчитать" або "подсчитать". Правильно сказати українською: "розрахувати".

Поставити підпис

Це суржик та калька з російської мови, бо українці мають казати: "підписати".

Устраювати

Класичне слово-суржик, яке походить від російського "устраивать". Українською можна сказати так: "влаштувати" або "організувати".