10 сигналів на першому побаченні, що перед вами - чоловік-аб'юзер

Надмірна чарівність

Якщо ваш партнер демонструє надмірну чарівність, сипле компліментами та робить великі жести вже на першому побаченні, це може бути ознакою маніпуляції. Аб'юзери часто використовують цей метод, щоб швидко завоювати вашу довіру.

Контроль та втручання

Запитання про те, де ви були, з ким спілкувалися і що робили, може виглядати як турбота. Однак, якщо такі запитання надмірні й відбуваються вже на першому побаченні, це може бути ознакою контролюючої поведінки.

Неповага до кордонів

Чоловік, який не поважає ваші особисті кордони, може бути потенційним аб'юзером. Якщо він наполягає на фізичному контакті або тисне на вас, щоб робити те, що ви не хочете, це тривожний знак.

Ревнощі та власництво

Якщо чоловік на першому побаченні проявляє ревнощі або власницькі риси, наприклад, цікавиться вашими минулими стосунками або виказує занепокоєння щодо ваших друзів, це може бути сигналом потенційної проблеми.

Погане ставлення до інших

Зверніть увагу на те, як чоловік поводиться з іншими людьми, такими як офіціанти чи водії таксі. Якщо він грубий або неповажний до них, це може свідчити про його справжній характер і те, як він може поводитись з вами в майбутньому.

Швидкі заяви про кохання

Заяви про кохання або те, що ви його "друга половинка", вже на першому побаченні можуть бути спробою маніпуляції. Аб'юзери часто використовують такі заяви, щоб прив'язати вас емоційно.

Ідеалізація та знецінення

Аб'юзери можуть спочатку підносити вас на п'єдестал, а потім раптово критикувати за дрібні помилки. Якщо ви відчуваєте, що чоловік спочатку ідеалізує вас, а потім знецінює, це тривожний сигнал.

Газлайтинг

Газлайтинг - це форма психологічної маніпуляції, коли аб'юзер змушує вас сумніватися у власній реальності. Якщо чоловік намагається переконати вас, що ви неправильно щось зрозуміли або пам'ятаєте, це може бути ознакою газлайтингу.

Непередбачувана поведінка

Чоловік, який демонструє різкі зміни в настрої або поведінці, може бути небезпечним. Якщо він то проявляє надмірну увагу, то раптово стає холодним або грубим, це може бути ознакою емоційної нестабільності.

Ігнорування ваших почуттів

Якщо чоловік не звертає уваги на ваші почуття або робить те, що вас ображає, це тривожний знак. Аб'юзери часто ігнорують почуття своїх партнерів, зосереджуючись лише на власних потребах.

"Перші побачення - це час для знайомства і насолоди новими стосунками. Однак важливо бути уважними до поведінки партнера і не ігнорувати тривожні сигнали. Якщо ви помічаєте хоча б кілька з перелічених ознак, варто замислитися про доцільність продовження стосунків з цією людиною. Безпека і здоров'я - як фізичне, так і емоційне - завжди повинні бути на першому місці", - підкреслює Наталія Гаріна.