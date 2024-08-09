10 сигналов на первом свидании, что перед вами - мужчина-абьюзер

Чрезмерное обаяние

Если ваш партнер демонстрирует чрезмерное очарование, сыплет комплиментами и делает большие жесты уже на первом свидании, это может являться признаком манипуляции. Абьюзеры часто используют этот метод, чтобы быстро завоевать ваше доверие.

Контроль и вмешательство

Вопрос о том, где вы были, с кем общались и что делали, может выглядеть как забота. Однако если такие вопросы чрезмерны и происходят уже на первом свидании, это может быть признаком контролирующего поведения.

Неуважение к границам

Человек, не уважающий ваши личные границы, может быть потенциальным абьюзером. Если он настаивает на физическом контакте или давит на вас, чтобы делать то, что вы не хотите, это тревожный знак.

Ревность и владение

Если мужчина на первом свидании проявляет ревность или собственнические черты, например, интересуется вашими прошлыми отношениями или выражает обеспокоенность вашими друзьями, это может быть сигналом потенциальной проблемы.

Плохое отношение к другим

Обратите внимание на то, как мужчина обращается с другими людьми, такими как официанты или водители такси. Если он груб или неуважителен к ним, это может свидетельствовать о его подлинном характере и о том, как он может обращаться с вами в будущем.

Быстрые заявления о любви

Заявления о любви или, что вы его "вторая половинка", уже на первом свидании могут быть попыткой манипуляции. Абьюзеры часто используют такие заявления, чтобы привязать вас эмоционально.

Идеализация и обесценивание

Абьюзеры могут сначала возносить вас на пьедестал, а затем внезапно критиковать за мелкие ошибки. Если вы чувствуете, что мужчина сначала идеализирует вас, а затем обесценивает - это тревожный сигнал.

Газлайтинг

Газлайтинг - это форма психологической манипуляции, когда абьюзер заставляет вас сомневаться в собственной реальности. Если мужчина пытается убедить вас, что вы неправильно что-нибудь поняли или помните, это может быть признаком газлайтинга.

Непредсказуемое поведение

Человек, демонстрирующий резкие изменения в настроении или поведении, может быть опасен. Если он то проявляет чрезмерное внимание, то внезапно становится холодным или грубым, это может быть признаком эмоциональной нестабильности.

Игнорирование ваших чувств

Если мужчина не обращает внимания на ваши чувства или делает то, что вас оскорбляет, это тревожный знак. Абьюзеры часто игнорируют чувства своих партнеров, сосредотачиваясь только на собственных нуждах.

"Первые свидания - это время для знакомства и удовольствия новыми отношениями. Однако важно быть внимательными к поведению партнера и не игнорировать тревожные сигналы. Если вы замечаете хотя бы несколько из перечисленных признаков, стоит задуматься о целесообразности продолжения отношений с этим человеком. Безопасность и здоровье - как физическое, так и эмоциональное - всегда должны быть на первом месте", - подчеркивает Наталья Гарина.