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10-річна поранена Марина з Миколаївської області пройшла курс реабілітації від Фонду Ахметова

Середа 28 серпня 2024 16:09
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10-річна поранена Марина з Миколаївської області пройшла курс реабілітації від Фонду Ахметова Фото: поранена Марина з Миколаївської області пройшла курс реабілітації від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

У серпні 2022 року Марина отримала тяжкі вибухові травми внаслідок ракетного обстрілу її рідного Вознесенська, що на Миколаївщині. Весь цей час дитина лікується від наслідків того страшного вибуху. Нещодавно 10-річна дівчинка пройшла курс фізичної реабілітації та психологічного відновлення, забезпечений у санаторії на Закарпатті Фондом Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Я вважаю, що допомога Фонду взагалі неоціненна. Наші діти — це наше майбутнє. Якщо ми зараз допоможемо їм, то їхнє доросле життя буде набагато якісніше. Вони зможуть, не дивлячись на все жахіття, яке пережили, жити щасливими і здоровими людьми", - упевнена мама дівчинки, Анастасія.

Сама ж Марина теж поділилася спогадами і тим, як проходить її реабілітація.

"У санаторії мені подобається басейн, соляна кімната, дуже подобаються коні. Я лікуюся, насолоджуюся природою і відпочинком. У нашому Вознесенську постійно бахкає, прилітає, а тут спокійно. Мрію, щоб наше місто стало гарним, і без війни", - розповідає дівчинка.

Як зазначає лікарка санаторію Сніжана Чеботарьова, з початку російської агресії психологічну реабілітацію та лікування, забезпечені Фондом, пройшли багато людей. Вона розказала більше про стан Марини.

"Мама і дитина відмічають значне покращення, в першу чергу у психологічному стані дитини — Марина займається з психологом. Також є дуже хороші лікувальні результати. Завдяки Фонду Ріната Ахметова, вони мають можливість приїхати, оздоровитися, і я вважаю, що це дитині дуже на користь", - каже лікарка.

У рамках програми "Рінат Ахметов Дітям. Лікування та реабілітація поранених дітей" фонд надає допомогу дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року Фонд Ріната Ахметова надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

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Рінат Ахметов Донецька область
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