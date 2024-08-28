10-летняя раненая Марина из Николаевской области прошла курс реабилитации от Фонда Ахметова

В августе 2022 года Марина получила тяжелые взрывные травмы в результате ракетных обстрелов ее родного Вознесенска Николаевской области. Все это время ребенок лечится от последствий страшного взрыва. Недавно 10-летняя девочка прошла курс физической реабилитации и психологического восстановления, обеспеченный в санатории в Закарпатье Фондом Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Я считаю, что помощь Фонда вообще неоценима. Наши дети - это наше будущее. Если мы сейчас поможем им, то их взрослая жизнь будет гораздо качественнее. Они смогут, несмотря на все ужасы, которые пережили, жить счастливыми и здоровыми людьми", – уверена мама девочки, Анастасия.

Сама Марина тоже поделилась воспоминаниями и тем, как проходит ее реабилитация.

"В санатории мне нравится бассейн, соляная комната, очень нравятся лошади. Я лечусь, наслаждаюсь природой и отдыхом. В нашем Вознесенске постоянно бахает, прилетает, а здесь спокойно. Мечтаю, чтобы наш город стал красивым, и без войны", - рассказывает девочка.

Как отмечает врач санатория Снежана Чеботарева, с начала российской агрессии психологическую реабилитацию и лечение, обеспеченные Фондом, прошли многие. Она рассказала больше о состоянии Марины.

"Мама и ребенок отмечают значительное улучшение, в первую очередь в психологическом состоянии ребенка - Марина занимается с психологом. Также есть очень хорошие лечебные результаты. Благодаря Фонду Рината Ахметова, они имеют возможность приехать, оздоровиться, и я считаю, что это ребенку очень полезно. ", – говорит врач.

В рамках программы "Ринат Ахметов Детям. Лечение и реабилитация раненых детей" фонд оказывает помощь детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд Рината Ахметова предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).